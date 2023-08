Un año después de que se confirmara la separación de Shakira y Gerard Piqué , se informó que Clara Chía por fin se mudó a la casa que el ex jugador compartía con la cantante colombiana y sus dos hijos.

Según contó el periodista Pepe del Real en El Programa de Ana Rosa , Piqué instaló a su novia Clara en la casa que compartió con Shakira cuando se mudó a España y que usó para vacacionar con sus hijos Sasha y Milán.

La propiedad se encuentra en Cambrils, Barcelona; recibió atención mediática durante más de una década porque fue uno de los lugares en los que Shakira fue fotografiada varias veces disfrutando de sus mejores momentos en familia.

“Es bastante seguro, no está al lado del mar, pero tiene mucha privacidad”, detalló Del Real. “Es una casa vieja de Piqué, me imagino que la habría alquilado o usado un fin de semana. No es un nuevo nido de amor, es una casa que van a utilizar para irse a vivir o instalarse para veranear con Clara Chía”, agregó.

El nido de amor cuenta con varios pisos, una terraza privada, una piscina y su propia cancha de futbol, según informó The Sun. También tiene instalaciones de lujo, habitaciones tipo suite y la decoración original que hizo la colombiana.

La pareja ya estaba viviendo junta en el departamento de soltero de Piqué, mismo al que él se mudó cuando se separó de Shakira. Además, Clara constantemente era huésped en la casa principal de Shakira y en la casa de los padres de él.

Los informes de la supuesta mudanza suceden después de que Gerard Piqué fuera incomodado, incluso humillado, en la final de la Kings League, cuando Manuel Turizo cantó una de las canciones que Shakira hizo inspirada en su rompimiento y después de ser abucheado en Madrid.

Durante la final de la liga, en el estadio Civitas Metropolitano, Turizo cantó Copa Vacía, con la voz de Shakira abriendo su acto musical. Después el ex jugador fue abucheado en la fiesta posterior de la final, celebrada en un bar de Madrid, en el que los asistentes gritaron el nombre de su ex y cantaron Waka Waka.

Piqué emitió molesto su opinión en el antro: “¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. En Madrid siempre me han querido”.

Copa Vacía fue hecha por Shakira con Manuel Turizo como una canción influenciada de la relación desgastada de ella con Piqué y su posterior separación.

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023