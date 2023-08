“Estás más frío que el mes de enero”, así le cantó Manuel Turizo a Gerard Piqué durante una participación especial que tuvo en un evento de la Kings League este fin de semana.

El cantante colombiano se presentó en la Kings League a petición de sus organizadores, incluido Piqué, y en lugar de cantar sus éxitos, Turizo interpretó Copa Vacía, una canción hecha originalmente por Shakira y en la que él sólo colaboró.

El golpe bajo a Piqué fue dado durante la final de la Kings League, celebrada en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid este fin de semana pasado.

Al parecer nadie en el evento esperaba que el cantante trajera al evento a Shakira frente a Piqué, o al menos su voz, ya que Copa Vacía está inspirada en en el rompimiento de ambos.

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023

La voz de Shakira abrió el acto musical de Turizo, mientras éste se mostró serio, con una mirada cómplice, mientras sonaba la cantante con las primeras líneas de la canción: "¿Lo ves? Así. A este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”.

Los fans reconocieron los primeros acordes de la canción, por lo que no dudaron en gritar y cantar eufóricos a pesar de que Piqué estaba presenciando todo. Al parecer al exfutbolista no le importó que gritaran el nombre de su ex durante la final.

Sin embargo, emitió molesto su opinión en un antro de Madrid en el que apareció para celebrar la final de su campeonato, ya que los presentes lo abuchearon y continuaron coreando en nombre de Shakira.

“¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. En Madrid siempre me han querido”, dijo molesto e incómodo hacia la multitud.

Copa Vacía fue hecha por Shakira con Manuel Turizo como una canción influenciada de la relación desgastada de ella con Piqué y su posterior separación.

Recientemente, los cantantes estrenaron el video musical en el que Shakira se lució como una sirena y a Piqué, según los fans, se le mostró en forma de una rata que se acerca a la sirena dolida.

Durante la celebración en el antro, Iker Casillas, su amigo y excompañero de la selección española, se burló de él y le pidió al DJ que pusiera la canción del Waka Waka, también de Shakira y que escribió para el mundial de Sudáfrica, donde ambos se enamoraron.

En los videos que circulan en internet, se ve a Gerard nervioso e incómodo tratando de enfrentar a la multitud sin lograr nada.

Piqué sin duda va tener el nombre de Shakira por dónde camine, todo el público FIFA gritando el nombre de Shakira cuando el habla e Iker casillas pidiendo el waka waka, todo en su kings legue. Icónico 👑 pic.twitter.com/dRJ8BXwbIV — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 30, 2023