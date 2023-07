Sinéad O’Connor tuvo una vida profesional y personal llena de polémicas, incluidas disputas con algunos de los cantantes del momento como Prince en la década de los 90 y últimamente con Miley Cyrus.

Pelea con Prince

Gran parte de la fama mundial de Sinéad se la adjudica al cover que hizo de Nothing Compares 2 U, canción originalmente escrita por Prince para The Family.

El lanzamiento de su propia versión, oscura y angustiosa, se convirtió en un éxito mundial a la par de que su nombre se convirtió en una referencia del talento irlandés en cada rincón del planeta, pero a Prince no le gustó esto.

En público, Prince elogió a O’Connor y la felicitó por el logro, pero detrás de cámaras le demostró su odio e inconformidad por haber cantado una de sus canciones.

De acuerdo con una entrevista que sostuvo con The Times , Sinéad dijo que el cover enfureció a Prince por varias razones, principalmente porque no le gustaba que cualquier mujer cantara sus canciones.

“En primer lugar, a Prince no le gustaba que la gente hiciera versiones de sus canciones. En segundo lugar, tenía a todas estas protegidas femeninas, y estaba molesto porque yo no era una de ellas”, dijo.

“En tercer lugar, mi manager Steve Fargnoli había sido su manager y estaban involucrados en un caso legal. Además de todo esto, él era un idiota que golpeaba a las mujeres. Ciertamente no soy la única mujer a la que le puso una mano”, reveló.

El disgusto de Prince lo llevó a agredir físicamente a O’Connor después de conocerla e incluso de atentar contra su vida durante una persecución en auto.

Los cantantes acaban de conocerse en persona, según narró Sinéad, ambos se encontraron en la casa del cantante en Los Ángeles cuando él la agredió y persiguió por una carretera de Malibú. “Tratamos de darnos una paliza. Esto no es una broma, fue una experiencia realmente aterradora”, contó en una entrevista con Good Morning Britain.

“Fue en LA, me invitó a su casa, y tontamente fui. Le incomodaba que yo no fuera su protegida y él quería que lo fuera. Quería que fuera su protegida y ordenó que no jurara en mis entrevistas. Le dije a dónde se podía ir”, contó.

Después de dicho intercambio de palabras, Prince subió a una habitación y tomó una almohada con algún tipo de material duro en su interior para golpearla.

“Subió las escaleras y tomó una almohada, y tenía algo duro en la almohada. Salí corriendo de su casa, escondiéndome detrás de un árbol. Nos encontramos en la carretera en Malibú a las cinco de la mañana. Le estoy escupiendo, él está tratando de golpearme. Tenía que ir a tocar el timbre de alguien, lo que mi padre siempre me decía que hiciera si me encontraba en una situación así”, detalló.

Al parecer la persecución por la carretera despertó recuerdos traumantes de su infancia, cuando su madre la golpeaba y la encerraba en su habitación por días sin comida. En su libro de memorias Rememberings, O’Connor dijo que había jurado jamás volver a ver a Prince, a quien calificó como “demonio”.

Sinéad vs Miley Cyrus

La interacción entre Sinéad O'Connor y Miley no fue necesariamente una disputa de dos, sino que se trató de una severa crítica que la irlandesa le hizo a Cyrus por su canción Wrecking Ball y el video musical en el que sale sin ropa.

O’Connor escribió una carta abierta a Miley en el que le pidió no usar su arte para exportar su sexualidad, sino para demostrar su talento: “Me preocupa mucho que quieres te rodean te hayan hecho creer, o te hayan animado a creer, que de alguna manera es genial estar desnuda y lamiendo mazos en tus videos. De hecho, oscurecerás tu talento al permitir que te proxeneticen, ya sea el negocio de la música o tú misma haciendo el proxenetismo”.

“Repito, tienes suficiente talento como para no dejar que el negocio de la música te convierta en una prostituta”.

En su momento Cyrus fue comparada con O’Connor por haber llorado mientras lloraba en el video de Wrecking Ball, siendo ésta una canción de ruptura. Sinéad lloró en el video de Nothing Compares 2 U.

Fue hasta una entrevista que tuvo la estadounidense con Rolling Stone en la que dijo que efectivamente se había inspirado en Nothing Compares 2 U para hacer su video musical. Sinéad usó esta afirmación para escribir su carta .

“No iba a escribir esta carta, pero hoy he estado esquivando llamadas telefónicas de varios periódicos que querían que comentara que dijiste en Rolling Stone que tu video de Wrecking Ball fue diseñado para ser similar al de Nothing Compares…”, agregó y dijo que la carta estaba dirigida bajo una crítica y “espíritu de maternidad y con amor”.