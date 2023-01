Kourtney Kardashian arrasa en Instagram con su bikini púrpura más pequeño

La socialité Kourtney Kardashian no quiere quedarse atrás en los negocios y el año pasado lanzó Lemme, su nueva línea de suplementos vitamínicos y botánicos que incluyen productos como gomitas para conciliar el sueño.

Para promocionar sus productos, posó ataviada con un bikini morado diminuto que dejó a la vista su figura curvilínea. Sobre el bikini usó una camiseta blanca traslúcida. Aumentó el glamour con un lentes de sol púrpuras y manicura a juego.

Kourtney Kardashian, de 43 años, se recostó sobre una tabla para posicionarse por encima de una piscina violeta. Dejó suelta su cabellera negra y miró a la cámara para sumar decenas de comentarios.

“Entrando en la era ‘Mi vibra en este momento es solo vivir la vida’”, escribió.

"Durante los últimos 5 años, tuve la misión de colaborar con médicos y científicos para crear vitaminas y suplementos gomosos que utilizan ingredientes y formulaciones respaldados clínicamente que lo ayudan a vivir su mejor vida. ¿El giro? Los hice tan deliciosos que no creerás que son tan buenos para ti”, anota en su página web.

La estrella de 43 años primero creó Poosh, una página de estilo de vida con consejos de bienestar, moda, ejercicios, maternidad y belleza. Ahora, lanza estos productos en medio de críticas que cuestionan sus propiedades.

Kourtney disfruta de sus días como empresaria, pero también deja ver a sus fanáticos cómo fluye su tiempo en familia.

En una galería que subió a su cuenta de Instagram se lució en un traje de baño a rayas, pero también mostró cómo su esposo, el baterista Travis Barker, le cortaba el cabello a su hijo.

Kourtney Kardashian se casó en mayo con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Primero se casaron en Las Vegas, después dieron el sí al unirse legalmente en Santa Bárbara, California, y finalmente organizaron una ceremonia religiosa en Italia. Ella comparte tres hijos con su expareja Scott Disick.

Además de ayudarla con sus hijos, el baterista llegó a su vida para velar por su salud y bienestar. “Lo que me ha hecho muy consciente de lo que pongo en mi cuerpo y en el de mis hijos. No soy completamente vegana, pero Travis me ha ayudado a mantener una dieta basada principalmente en plantas, lo cual es mucho más fácil con Daring”, dijo Kourtney.

El baterista de Blink-182 no ha comido carne desde que tenía 13 años. “Cuando me volví completamente vegano hace 15 años, las opciones eran básicamente vegetales puros, así que estoy emocionado de ver más opciones a base de plantas en los menús, por eso invertí en Crossroads Kitchen y Monty's y es el porqué esta asociación con Daring se sintió tan bien para Kourt y para mí”.

Mira las fotos de Kourtney Kardashian en la galería superior.