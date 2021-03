Kourtney Kardashian presume 'bikini body' a la orilla de la piscina

Kourtney Kardashian está aprovechando los primeros días de la primavera y del aumento de temperatura para lucir su figura de impacto con diminutos bikinis a través de redes sociales.

En esta ocasión, la empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de sí misma en la que presume sus abs de acero y tonificadas piernas con un traje de baño de dos piezas firmado por Oseree.

El look constó de un sostén de triángulo, con tirantes espagueti y cuello halter, a juego con un pequeño bikini con lazos y corte bajo; ambas prendas presentaron un diseño brillante con lentejuelas plateadas.

Kourtney lució su belleza al natural al no mostrar maquillaje en el rostro y su cabellera peinada con raya en medio y mechones ondulados.

“Spring break”, escribió bajo la postal tomada a la orilla de una lujosa piscina interior con pilares y balcones de madera.

Hace unos días, la celebridad de 41 años modeló un outfit similar, pero dorado, en Instagram mientras disfrutaba de un día de piscina en la lujosa mansión de descanso de Kris Jenner en Palm Springs.

Posó para la cámara de su hermana Khloé sobre un camastro con sombrilla y la piscina de fondo, rodeada con vegetación verde y un cielo soleado.

En una secuencia de tres fotos presumió su vientre plano y trabajadas curvas mientras decía que se encontraba en su “lugar feliz”.

Sus recientes actividades en redes sociales suceden después de la demostración de amor que hizo junto a su novio Travis Barker en las stories de Instagram.

El baterista de Blink-182 compartió una foto de una tarjeta escrita por Kardashian en donde le dijo “Te amo” junto a un corazón.

Desde que se hizo pública su relación, este tipo de mensajes han estado presentes en las redes de ambos.

Hace poco Kourtney le escribió “Por muchas aventuras divertidas, que nos destruyamos por completo”, mientras que Travis le contestó “Que nos destruyamos por completo”.

La pareja comenzó a salir a inicios de año y confirmaron su relación en febrero cuando fueron vistos juntos en varias citas románticas; sin embargo, ambos habían sido mejores amigos durante años debido a la cercanía de Khloé con Travis.

En un episodio de Keeping Up With The Kardashians, Kourt apareció hablando con Scott Disick, padre de sus hijos, sobre su actual romance para después darle paso a la confesión de él sobre su relación con Sofía Richie.

El empresario reveló que había fracasado por su vínculo y amistad con Kardashian, incluso dijo que Richie le dio un ultimátum para que rompiera lazos con ella.

“Cuando te relacionas con alguien por primera vez, todos son como hacer cambios y, oh, haré cualquier cosa porque estoy tan feliz y tan enamorado y tan emocionado, pero luego, cuando se asimila y se convierte en la vida real, es muy diferente”, Scott le dijo a Kourtney.

“No creo que pueda hacerlo al revés pero siempre he tenido claro que mi prioridad han sido mis hijos, mi vida con ellos y hasta le dije que cuidarte es una de mis prioridades”, añadió.

Antes de relacionarse con Travis, los fanáticos creían que Kourtney y Scottt retomarían su relación que dejaron hace unos años aunque no fue así

Mira las mejores fotos de Kourtney Kardashian en la galería.

MA

