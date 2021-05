La historia de 'amor' entre Jennifer Aniston y David Schwimmer fuera de 'Friends'

La tan esperada reunión de Friends por fin ha llegado a HBO Max después de 17 años de haber terminado la serie y después de tantos retrasos debido a la pandemia por coronavirus.

Durante las entrevistas sin guión que se realizaron para el especial The One Where They Back Together se contaron varios detalles de las grabaciones de la serie, así como recuerdos que conservan los actores, incluso contaron si existieron romances entre ellos.

Y fueron justamente Jennifer Aniston y David Schwimmer los que revelaron que mantuvieron un enamoramiento mutuo real al inicio del programa noventero.

Los actores, conocidos como la pareja intermitente de la serie, Rachel Green y Ross Geller, se sinceraron sobre sus sentimientos el uno por el otro durante el especial lanzado este jueves.

“Ustedes eran jóvenes, guapos, suertudos, exitosos… ¿Pudo haber algunos romances entre ustedes fuera de la pantalla?”, preguntó el presentador James Corden, a lo que Aniston le cedió la palabra a David.

“La primera temporada, estaba muy enamorado de Jen”, reveló. “Y creo que en algún momento ambos estábamos enamorados el uno del otro”, añadió el actor.

Si bien ambos tuvieron ese ‘crush’ al inicio del sitcom, el actor dijo que nunca prosperó su romance debido a que ninguno de los dos estuvieron solteros al mismo tiempo.

“Fue como si dos barcos pasaran porque uno de nosotros siempre estuvo en una relación y nunca cruzamos ese límite. Respetamos eso”, dijo Schwimmer seguido de la expresión traducida como “Basura” de Marc LeBlanc.

Posteriormente Aniston contó su versión de la historia romántica recordando que sintió que sería incómodo el primer beso entre sus respectivos personajes cuando sabían que en la vida real se atraían.

“Recuerdo que una vez le dije a David: ‘Va a ser un fastidio si la primera vez que tú y yo nos besamos va a ser en la televisión nacional’”.

Y continuó “Efectivamente, la primera vez que nos besamos fue en esa cafetería. Entonces, canalizamos todo nuestro amor y adoración hacia Ross y Rachel”.

En un segmento del especial, tanto Jen como David recrearon las líneas de dicha escena.

Más adelante en la charla, David recordó que ambos se coquetearon detrás de cámaras, cuando nadie los veía o cuando las cámaras estaban apagadas.

“Pensé en el primer año o dos cuando teníamos descansos del ensayo”, dijo. “Hubo momentos en los que nos acurrucamos en un sofá. Y yo pensaba, '¿Cómo es que nadie sabía que estábamos enamorados el uno del otro?'”, a lo que Courteney Cox respondió: “Lo sabíamos con certeza”.

Cox agregó que se sintió agradecida de que su romance no prosperara ya que pensaba que iba a ser incómodo trabajar con compañeros que hubieran salido y después se hubieran separado.

“La tensión, era simplemente palpable. Fue perfecto. Me alegro mucho que no lo hicieran”, dijo Courteney.

Matthew Perry reveló que cuando iniciaron Friends, los seis actores llegaron al acuerdo de no salir con nadie y mantenerse como amigos reales para no afectar el programa, el acuerdo se convirtió en una regla tácita que nadie rompió durante las 10 temporadas.

“Había una regla, era muy importante para nosotros seis, que mantuviéramos una amistad. Conectarse podría haber causado una extrañeza que podría estropear las cosas. Somos muy buenos amigos hasta el día de hoy”, dijo el actor de Chandler.

