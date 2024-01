La Sociedad de la Nieve es la película del momento en Netflix. Narra la historia de los pasajeros que sobrevivieron al accidente de un avión que volaba de Uruguay a Chile y que se estrelló en la Cordillera de los Andes, en octubre de 1972.

Los actos de supervivencia y la solidaridad que se reflejan en la cinta ha llevado a los espectadores a indagar más sobre el hecho en el que murieron 29 personas y sobrevivieron 16.

Juan Antonio Bayona, guionista y director de la cinta, dice que La Sociedad de la Nieve es “una película que habla sobre la vida… En un lugar donde no hay espacio para la vida”.

Lo que pocos saben es que algunos de los sobrevivientes reales también participaron en la película como actores.

1. Carlos Páez. Interpreta a su propio padre en la cinta. En la escena donde aparece, repite el nombre de los 16 sobrevivientes.

2. Nando Parrado. Fue uno de los dos hombres que se aventuraron a encontrar ayuda y como actor sale en una de las escenas del aeropuerto, como el hombre que sostiene la puerta a quienes interpretan a su madre y hermana.

3. Roberto Canessa. Es el médico y el otro hombre que salió a buscar ayuda. Aparecen en la película en una de las escenas finales, cuando el actor que lo interpreta recibe ayuda médica tras ser rescatado.

¿Qué tienen que decir los sobrevivientes sobre lo que les pasó y sobre la película?

Netflix reunió a algunos de los sobrevivientes reales para que contaran su historia en sus palabras y opinaran sobre la película. Aquí reunimos algunos de sus testimonios.

Nando Parrado

“Esto fue una tragedia tan triste. Solamente pensar que pierdes a tu madre y a tu hermana el mismo día. Vivir en el peor lugar. Al final, todas las condiciones se fueron dando en esta historia de supervivencia para que las cosas sucedieran cuando tuvieran que suceder”.

Roberto Canessa

“La película es como una vuelta a la vida por un ratito de los que ya no están. La historia es mucho más de cómo nos alimentamos. Nos salvamos porque éramos un equipo. Por un montón de razones”.

Roy Haley

“Cada vez que se moría una persona no podías sentarte a llorarlos porque perdías energía y la muerte se nos venía cada vez más cerca”.

Gustavo Zerbino

“Yo me acuerdo que, después de que escuchamos que habían suspendido la búsqueda, yo no dormí en toda la noche porque mi mente no aceptaba ser un cadáver”.

Carlos Páez

“La película me llevó a una realidad impresionante de lo que vivimos. Una historia muy dura y una historia brutal de solidaridad y unión”.

La Sociedad de la Nieve, protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, fue nominada a los Óscar 2024 en las categorías de Mejor Película Internacional, Maquillaje, Banda Sonora original y Efectos Visuales.