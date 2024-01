El epidemiólogo Alejandro Macías expresó mediante la red social X, que pese a que en México se han incrementado las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, y algunas instituciones han saturado sus camas y terapias intensivas, "la variante Pirola JN.1 del Covid-19 aún no entra con fuerza".

El llamado "Zar de la influenza" dijo que aunque hay casos graves en algunas áreas de terapia intensiva, ésto es normal por la época de frío que estamos atravesando.

"Es relativamente normal por las época de frío, hay muchas casos de influenza , coronavirus y sincial respiratorio , aunque con la pandemia hubo una disrupción donde teníamos enfermedades respiratorias en todo el año", explicó.

El experto dijo que el incremento de casos de coronavirus será mayor en el futuro, porque aún no entra la variante Pirola JN.1 con fuerza, "seguramente cuando entre esta variante sí veremos un incremento en casos de Covid-19".

De acuerdo con información de las autoridades sanitarias del país, en México han repuntando los casos de Covid-19.

La red IRAG, de la Secretaría de Salud, reportó que hasta el 12 de enero del 2024, se reportaron 16 hospitales con 100% de ocupación de camas por la enfermedad.