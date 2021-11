Lady Gaga sufre accidente de vestuario al estilo Marilyn Monroe en NY

En los últimos días, Lady Gaga se ha mantenido ocupada haciendo giras de estreno y de promoción de la nueva película que protagoniza, House Of Gucci, en Londres, Milán y recientemente Nueva York.

Durante su reciente llegada a la Gran Manzana, la cantante de Bad Romance sufrió un accidente de vestuario al estilo Marilyn Monroe que manejó con elegancia y glamour.

Y es que a su llegada al estudio de grabación del programa The Late Show With Stephen Colbert, Gaga fue víctima del viento que levantó la falda de su elegante vestido Brandon Maxwell mientras caminaba por las aceras hacia la puerta del lugar.

Fue fotografiada por los paparazzis justo en el momento. Lady Gaga fue vista ataviada con un vestido negro de un hombro, con un recorte descubierto en el costado derecho y una atrevida abertura en la pierna izquierda, misma que se abrió de más con el aire y dejó a la vista su ropa interior color nude.

Foto: The Grosby Group

Sin importar el incidente, se mostró elegante con un par de zapatillas de tacón alto metálicos, un par de pendientes circulares de oro y discretos anillos a juego.

Mostó su rostro con una cargada capa de maquillaje en tonos claros combinados con marrones, usó labial nude, sombras oscuras en los párpados, delineado negro en el contorno de los ojos, además de blush color durazno y cejas remarcadas.

Su reciente aparición en público se produce después de haber sido criticada por su acento italiano en la película ya que suena “más ruso”.

A inicios de semana, la celebridad recibió críticas diversas por su interpretación de Patrizia Reggiani, esposa y asesina de Maurizio Gucci, empresario y heredero del imperio Gucci.

Entre las críticas que recibió destacó la de la entrenadora de diálogos de la película, Francesca de Martini, quien dijo que su acento se acercaba más al ruso: “Me siento mal al decir esto, pero su acento no exactamente un acento italiano, suena más ruso”.

En una entrevista con British Vogue, Lady Gaga dijo que se esforzó lo mejor que pudo durante todo el tiempo que duró la producción y defendió su estilo de actuación.

“Viví como ella [Patrizia Reggiani] durante año y medio. Hablé con acento durante nueve meses de eso. Me quedé con ella”.

Foto: The Grosby Group

En otra entrevista que tuvo en el programa The Graham Norton Show reveló que comenzó a trabajar en él antes de las grabaciones y que se mantuvo dentro del personaje aunque no estuvieran en el set para no perder el ritmo del acento ni la entonación.

“Empecé con la voz seis meses antes de que empezáramos a rodar y permanecí en ella durante toda la filmación, lo que estoy seguro de que fue muy molesto para Adam. Para mí, pensé que era más difícil entrar y salir, así que me mantuve en el personaje”, añadió.

Asimismo, habló sobre la diferencia que notó entre su debut como actriz y en esta segunda producción.

Dijo que a diferencia de su debut en A Star Is Born, en esta película no sintió presión por estar a la altura del personaje, ya que siempre se sintió confiada de su talento.

“No sentí la presión en absoluto. Solo trabajo en cosas en las que creo”, dijo.

“Leí el guión y pensé que era realmente fascinante e interesante y luego conocí a Ridley Scott y estaba muy emocionada de trabajar con [el coprotagonista] Adam [Driver]”.

