Las fechas de estreno de las series y películas que presentó Marvel en la Comic-Con 2022

Marvel llegó con grandes sorpresas este fin de semana la Comic-Con 2022 de San Diego, en California, y presentó las series y películas con las que seguirá conquistando a sus fanáticos.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó los proyectos de las siguientes dos sagas, con series para su plataforma Disney+ y estrenos para la pantalla grande.

Bajo el nombre de The Multiverse Saga, Marvel prepara nuevos contenidos para sus fanáticos, pero a un ritmo mayor que en su primera etapa. De 2008 a 2019, Marvel Studios estrenó 23 cintas de la Infinity Saga y para esta nueva etapa se tienen previstos al menos 37 películas y series.

Entre los títulos más esperados se encuentra la tercera entrega de Guardians of the Galaxy, la cinta Fantastic Four, la segunda temporada de Loki y la serie de Daredevil. Estas son las fechas previstas para el estreno de sus nuevos proyectos:

- I Am Groot: la serie animada se estrena el próximo 10 de agosto en Disney+ con cinco cortos sobre el personaje más querido de los Guardianes de la Galaxia, con la voz de Vin Diesel.

- She-Hulk: Attorney at Law: la cinta protagonizada por Tatiana Maslany llegará a los cines este 17 de agosto, con el regreso de Mark Ruffalo interpretando a "Bruce Banner" y de Tim Roth como "Abomination".

- Black Panther: Wakanda Forever: El próximo 11 de noviembre Marvel lanzará la nueva cinta de “Black Panther”, esta vez sin ser interpretado por Chadwick Boseman, quien murió en agosto de 2020. En este largometraje participará el actor mexicano Tenoch Huerta como “Namor”.

- What If…? segunda temporada: la serie animada se estrenará a inicios de 2023 en Disney+ con más historias alternativas de los personajes icónicos de Marvel.

- Ant-Man and the Wasp: Quantumania: la tercera película de Ant-Man llegará a la pantalla grande el 17 de febrero de 2023 con Paul Rudd, Evangeline Lilly y con Jonathan Majors como “Kang”.

- Secret Invasion: a inicios de 2023 se lanzará en Disney una serie que profundizará en la llegada de los skrulls a la Tierra. Estará protagonizada por Samuel L. Jackson, Ben Mendelson y Cobie Smulders.

- Echo: en el verano de 2023 se estrenará en Disney+ un spin-off de Hawkeye, estelarizado por Alaqua Cox.

- Guardians of the Galaxy Vol. 3: luego de una larga espera, en el 5 de mayo de 2023 llegará a los cines la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, con la ansiada participación de Will Poulter como "Adam Warlock" y el regreso de las estrellas como Chris Pratt, Zoe Saldaña y Karen Gillan.

- Loki segunda temporada: también en el verano de 2023 se espera el regreso de la serie de Loki en Disney+, estelarizada por Tom Hiddleston y Sophia Di Martino.

- The Marvels: el 28 de julio de 2023 saldrá en cines la secuela de la cinta Captain Marvel.

- Ironheart: en otoño de 2023 llegará a Disney+ una nueva historia relacionada con "Iron Man", de la que no se tienen más detalles.

- X-Men ‘97: también en el otoño del próximo año saldrá en Disney+ una serie animada de los superhéroes mutantes de X-Men.

- Blade: el 3 de noviembre de 2023 se estrenará en la pantalla grande la cinta protagonizada por Mahershala Ali.

- Agatha: Coven of Chaos: tras su éxito en la serie WandaVision, el personaje de “Agatha” tendrá su propia serie en Disney+ entre finales de 2023 y principios de 2024, estelarizada por Kathryn Hahn.

- Daredevil: Born Again: en la primavera de 2024 se estrenará en Disney+ una serie de 18 capítulos con el regreso de Charlie Cox como "Matt Murdock" y de Vincent D’Onofrio como "Kingpin".

- Captain America: New World Order: el 3 de mayo de 2023 se lanzará en cines una nueva entrega de "Capitán América", pero esta vez con Anthonie Mackie sustituyendo en el papel principal a Chris Evans.

- Thunderbolts: el 26 de julio de 2024 llegará a la pantalla grande una película sobre antihéroes, al estilo de Suicide Squad.

- Fantastic Four: el 8 de noviembre de 2024 Marvel lanzará en cines una nueva versión de los Cuatro Fantásticos, pero el elenco sigue siendo un misterio.

- Spider-Man: Freshman Year: en 2024 se estrenará en Disney+ una serie animada que mostrará nuevas aventuras de "Peter Parker".

- Avengers: The Kang Dynasty: el 2 de mayo de 2025 llegará una nueva entrega de “Los Vengadores”, pero no se ha confirmado su elenco.

- Avengers: Secret Wars: otra cinta de Avengers llegará a los cines el 7 de noviembre de 2025, basada en un comic publicado en 2015.

Otros proyectos en los que trabaja Marvel pero todavía no hay fecha de estreno son Deadpool 3, Armor Wars, Marvel Zombies y series que todavía no tienen nombre sobre Wakanda, Wonder Man y Nova.