¡Más mexicana que nunca! Belinda, considerada como la princesa del pop latino, dejó su rol como cantante por unos instantes para descubrir su pasión por la comida tradicional, ya que fue captada “despachando” tacos como una auténtica taquera local.

A través de redes sociales, la joven originaria de Madrid, España, compartió un video en el que se observa con un cuchillo en la mano mientras prepara tacos de pastor directamente del trompo, acción que sorprendió a sus fans por su “humildad y autenticidad”.

La grabación que adquirió popularidad con rapidez en TikTok, muestra a la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ frente a un asador con carne al pastor, pero llamó la atención de los usuarios que la cantante luce una apariencia formal y estilizada mientras sirve la piña como una profesional.

El momento estuvo acompañado de su más reciente éxito “JACKPOT’ que estrenó en colaboración con Kenia Os en medio de rumores de su presunto romance, tras protagonizar bailes “sensuales” juntas y ser observadas de la mano en diferentes eventos sociales y deportivos.

“Belinda dijo “quizá no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo”, “Quiero cinco de pastor y 2 canciones nuevas, por favor”, “Belinda pon taquerías por todo México muy a tu estilo la decoración y seguro pegan, se ve que le sabes cuales son ricos”, dicen en redes sociales.

No es la primera vez que Belinda es captada en puestos de comida, en el año 2019, un grupo de fans la grabaron mientras degustaba unos tacos en un puesto ambulante, mismo lugar desde el que cantó algunas canciones como ‘Amor Secreto’ mientras acompañaba su platillo con una Coca-Cola de vidrio.

En ese momento, una niña que se encontraba en el mismo lugar se acercó a ella mientras sus padres estaban a unos metros de distancia, pero en vez de mostrar una actitud antipática con sus seguidores como se creyó que lo haría, cuidó a la menor de edad por un momento: “Aquí se las cuido”, comentó.

Belinda estrenará canción con Bellakath

En un encuentro con los medios de comunicación, Bellakath, originaria de la Ciudad de México, informó que está en proceso de crear una nueva colaboración musical con Belinda, quien le puso una condición para completar el proyecto.

De acuerdo con la cantante de ‘Vaquero’, se trata de una canción de reggaetón que tiene nombre en francés, sin embargo, la princesa del pop latino le comentó que para su canción no podría cantar tan extrovertida como ella, ya que se caracteriza por hablar de temas sexuales en sus temas.

“Me dijo, vamos a hacer lo que tú quieras pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú, le dije ‘okey, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath”, señaló.