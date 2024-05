Este sábado 4 de mayo se celebra mundialmente una de las sagas más famosas, amadas y lucrativas del cine y la televisión, es decir, de Star Wars.

Conocido como May the 4th, el Día de Star Wars celebra la creación de la historia de los Jedi, Skywalkers, Baby Yoda, Han Solo, Chewbacca y Darth Vader, así como el resto de los personajes, que han marcado la cultura pop con el paso de las décadas.

¿Cómo surgió la celebración y por qué el 4 de mayo?

Se tiene registro de que la primera celebración del Star Wars Day fue en Toronto, allá por el año 2011, cuando se organizó un evento de fanáticos con actividades alusivas a la saga, desde trivias, concurso de disfraces y la proyección de las primeras películas.

La celebración continuó en pie para el 2012, cuando Disney compró la productora Lucasfilm, fundada por George Lucas, creador de la saga cinematográfica desde 1977. Desde entonces Disney propuso y estableció celebrar el día cada 4 de mayo en sus parques temáticos.

Actualmente no sólo se festeja la existencia y legado de las primeras películas de Lucas, sino también del imperio que se creó bajo su nombre, como las series, series animadas, los libros, figuras de acción, juguetes, videojuegos, y hasta colecciones de ropa inspiradas en la franquicia.

La razón del por qué se celebra exactamente el 4 de mayo está vinculada a una de sus frases más famosas: May The Force Be With You.

Los fanáticos decidieron establecer el día especial el 4 de mayo, el juego de palabras y la pronunciación en inglés, que es May the 4th (fourth).

Al día siguiente de Star Wars Day, el 5 de mayo, establecieron otro día vinculado a la saga, llamado el Día de la Venganza o La Venganza del Quinto, por Star Wars: Episodio III: La Venganza de los Sith.

¿Cómo se celebra el May The 4th?

Además de los festejos temáticos de los fanáticos y las celebraciones que hace Disney en sus parques, otra de las formas de reconocer el día a nivel internacional es un maratón de sus series y películas, pero no en el orden en las que fueron lanzadas, sino en orden cronológico.

¿Cómo ver Star Wars en orden cronológico?