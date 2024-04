En redes sociales revivieron el caso de Karla Panini, considerada por muchos usuarios como una de ‘’las mujeres más odiadas de México’, por involucrarse sentimentalmente con el esposo de su amiga Karla Luna y pedir ‘’que la tratara mal’’ durante su etapa de cáncer terminal.

Cuando Karla Luna contó lo que pasó durante su relación, además de terminar con el programa ‘Las lavanderas’, donde participaban juntas, logró que miles de mexicanos sintieran empatía por su situación.

En los últimos días, el ‘chisme’ volvió a causar polémica, cuando Stephanie Soo, una youtuber coreana relacionó el tema con un drama conocido como Marry my Husband, que cuenta una historia de un matrimonio con grandes similitudes al del caso mexicano.

Ante su popularidad, diferentes personas a nivel internacional emitieron iniciativas para viralizar el tema en diferentes territorios y en la actualidad ya cuenta con la traducción en más de 5 idiomas.

La tiktoker musulmana, Andrea Ortega, compartió un video de dos minutos donde narra la historia en árabe y cuenta que una de sus intenciones es que más personas conozcan ‘’las porquerías que hizo’’.

‘’Hasta en árabe van a conocer las porquerías que hiciste Karla Panini’’, expresó.

Además, dos mujeres conocidas como ‘Sonia Rico’ y ‘Diana Tapia’, viralizaron la historia en lengua de señas bajo el hashtag #paniniteodiamos, donde usuarios comentaron que ‘es una gran aportación’.

‘’Estás haciendo una gran aportación, pero te falto decir lo que más le dolió a Lunita, que la "mejor amiga" le decía que la tratara mal, que no soportaba ver que la tratara bien, y ella estando en tratamiento’’, expresaron.

A la nueva tendencia, se sumaron diferentes personas como Yinyin, que compartió la historia en chino mandarín, Kenia Diaz que hizo un video con el contexto en portugués, Mona Kosar con la traducción al inglés y una usuaria identificada como ‘Im Mazapán’ que publicó el caso en italiano.

¿Qué dice Karla Panini?

A través de historias de Instagram, Karla Panini aseguró que ‘’sacará ventaja’’ de ser conocida de forma mundial, además expresó que la cultura de la cancelación no la limita en su vida diaria y no le preocupa.

¿La cancelación en redes hace que no puedas sacar créditos?¿La cancelación en redes hace que ya no puedas facturar?¿Qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar?’’, explicó.

Al respecto, algunas personas expresaron en redes que ‘’deberían cancelar’’ también a su esposo, Américo Garza, porque ‘’la traición’’ la realizaron los dos.

‘’El verdadero villano es Américo Garza, como Karla Panini hay mucha gente mala en el mundo, pero el que traicionó a su mujer e hijas fue él’’, detallaron.