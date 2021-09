Megan Fox 'paraliza' los VMA's con su vestido transparente más revelador

Megan Fox atrajo todas las miradas en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards al desfilar ataviada con un revelador vestido transparente diseñado por Mugler.

La estrella de 35 años de edad dejó poco a la imaginación al usar la prenda de malla nude transparente con aplicaciones brillantes en líneas onduladas. Debajo usó ropa interior plateada que contrastó con el vestido.

Fox lució su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, sombras doradas, amplias pestañas negras y delineador negro que profundizó su mirada. También usó labial para sellar un look perfecto. Dejó suelta su cabellera negra y la llevó a un estilo húmedo.

Foto: EFE

No es la primera vez que Megan Fox usa una de las prendas reveladoras de Mugler, causó revuelo en los Billboard Music Awards 2021 con un vestido negro transparente.

La actriz de Transformers fue la sensación al ser capturada por los fotógrafos de la mano de su novio Machine Gun Kelly, de 31 años. El rapero posó junto a ella usando un traje rojo cubierto de cuentas. Adornó su rostro con perlas.

Fotos: EFE

Pero su momento se vio opacado cuando Machine Gun Kelly tuvo una pequeña pelea con el luchador de UFC Connor McGregor, lo que causó un caos.

McGregor intentando pegar a Machine Gun Kelly en la alfombra roja con Megan Fox en medio de todo. Lo de Conor ya ha dejado de tener gracia. #VMAs pic.twitter.com/DvFBkxHo5z — WONDER (@tzantzi) September 13, 2021

En declaraciones al medio Entertainment Tonight, McGregor dijo que no pasó “absolutamente nada”, y agregó que ni siquiera conocía al rapero, sólo sabía que estaba con Megan Fox.

“Nada pasó conmigo, yo solo peleo con peleadores de verdad, gente que de verdad pelea, ¿sabes a lo que me refiero?, yo no peleo con little vanilla boy rapers. Ni siquiera lo conozco, no sé nada de él sólo que estaba con Megan Fox”.

Megan Fox lleva más de un año de relación con su novio Machine Gun Kelly. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2020 después de conocerse en el set de Midnight In The Switchgrass, cinta que marca el debut como director de Randall Emmett.

En una entrevista con Lala Kent, Megan Fox dijo que “supo de inmediato que era su alma gemela” y ahora están muy enamorados.

En febrero surgieron rumores de que la pareja podría estar comprometida. Sin embargo, una fuente aclaró a la revista People que, aunque planean un futuro juntos, todavía no se han comprometido a casarse.

Megan Fox está de regreso en la industria cinematográfica. Estrenó la película Midnight in the Switchgrass, donde un agente del FBI y un oficial del estado de Florida se unen para investigar una serie de casos de asesinato sin resolver.

Compartió créditos en la cinta con Bruce Willis, Lukas Haas, Caitlin Carmichael y Sistine Rose Stallone.

The Hollywood Reporter informó que fue elegida como parte del elenco de la película Expendables, donde también actuarán Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Dolph Lundgren, Randy Couture y Tony Jaa. La cinta comenzará a rodarse en octubre con Scott Waugh (Need for Speed) como director.