Meghan Markle ya había sido informada de acusaciones preocupantes contra su padre, Thomas Markle, desde 2018, años antes de que salieran a la luz los recientes señalamientos por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La duquesa de Sussex confirmó que recibió una carta con acusaciones contra él y que le aseguraron que estaban siendo investigadas. Ahora, una nueva información sobre una supuesta última carta que le envió hace unos años vuelve a poner bajo la lupa lo que sabía y las razones por las que decidió mantenerlo alejado de sus hijos. A continuación te contamos lo que se sabe.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Meghan, de 45 años, le escribió a Thomas Markle, de 82, mientras él se encontraba hospitalizado en Filipinas después de someterse a la amputación de una pierna por un coágulo de sangre.

Según la publicación, en dicha carta le habría dicho que estaba al tanto de las graves acusaciones y que nunca permitiría que conociera a sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. El medio también aseguró que Meghan consideró que ese sería el último mensaje que recibiría de ella.

La entrega de la carta habría sido organizada directamente con el hospital, cuyo personal supuestamente pidió a Thomas Markle firmar un documento para confirmar que la había recibido.

The Sun sostiene que el mensaje hacía referencia a las acusaciones contra él y a la decisión de Meghan de impedir cualquier contacto con sus hijos. Sin embargo, el contenido de la supuesta carta no se ha hecho público de manera independiente, por lo que los detalles se basan en lo reportado por el medio británico.

La controversia explotó después de que Thomas Markle fuera señalado en una investigación por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Según The Sun, su hijo Thomas Markle Jr. habría encontrado imágenes y videos ilegales en un antiguo teléfono celular de su padre y denunció el hallazgo ante distintas autoridades estadounidenses.

El medio también informó que el material habría sido encontrado en una vivienda de Thomas Markle en Cebú, Filipinas, donde al parecer tiene su residencia oficial. El padre de la duquesa ha negado las acusaciones.

Meghan reaccionó públicamente a las acusaciones contra su padre poco después de que salieran a la luz y dijo estar “profundamente angustiada” por las noticias. En un comunicado compartido con diversos medios de comunicación, expresó que sus pensamientos estaban con cualquier niño que pudiera haber resultado perjudicado.

Asimismo, explicó que su distanciamiento de su padre y su decisión de no permitirle acercarse a los príncipes Archie y Lilibet respondían a una razón: proteger a sus hijos. La declaración reavivó el debate sobre cuánto sabía sobre las prácticas ilegales de su padre y desde cuándo había tomado distancia de su familia paterna.

La propia Meghan recordó que en 2018 recibió una carta con acusaciones preocupantes contra su padre. Según explicó, le hicieron llegar ese documento después de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de ese año, y le aseguraron que los señalamientos estaban siendo investigados.

Una fuente citada previamente por People señaló que Meghan habría recibido la información después de la boda y que le preocupaba que hablar públicamente de acusaciones no corroboradas pudiera afectar una posible investigación o tener consecuencias legales.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó haber recibido una carta con acusaciones contra Thomas Markle en enero de 2019 y que posteriormente la remitió a la oficina de los duques de Sussex. La institución reconoció que los detalles de los señalamientos no se compartieron con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y anunció una revisión interna para determinar cómo se gestionó el asunto.

A su vez, el FBI informó que está al tanto de las acusaciones y que brindará apoyo a las autoridades filipinas, además de investigar cualquier posible infracción de la legislación federal estadounidense.