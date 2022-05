Michelle Salas presume el bikini verde 'perfecto' para el verano

La modelo Michelle Salas ya tiene el bikini perfecto para el verano. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una sesión fotográfica para la que posó con un traje de baño verde vibrante, que se ha puesto en tendencia en las últimas semanas.

Posó con el bikini de Stradivarius recargada sobre una pared y completó el look de playa con una maxi bolsa tejida de la misma marca, sandalias en un tono verde más claro y lentes de sol.

Recogió su cabellera en un moño alto y comentó que estaba en las Islas Baleares de España.

Michelle Salas es embajadora de Stradivarius y en la última semana ha modelado otros conjuntos de la nueva colección, como un minivestido verde satinado con el que sumó más de 8 mil reacciones en su cuenta de Instagram.

Michelle Salas es hija del cantante Luis Miguel y de Stephanie Salas. Tiene 32 años. Aunque la mayor parte de su adolescencia, intentó mantenerse fuera del foco de los medios, ahora triunfa en redes sociales como influencer.

Hace tiempo se mudó a Nueva York para iniciar su carrera como diseñadora de modas. Ha trabajado con las marcas de más alto perfil como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger e incluso tuvo una pasantía con Carolina Herrera.

Salas comparte tips de moda y belleza en sus redes sociales. Recientemente contó que aunque no tuvo acné en la adolescencia, le salieron granitos cuando comenzó a tomar anticonceptivos.

“Mis hormonas se volvieron locas por completo y en vez de ayudarme, a mí que no tenía granos, me salieron. Cada uno me dejaba una marca”, contó en Instagram .

Los brotes de acné la llevaron a sentirse insegura para salir y creí que nunca se le iban a quitar. Fue a dermatólogos y no encontraba un final para su problema. Finalmente, en su caso fue todo un proceso lidiar con el acné.

“A mí me sirvió mucho el tema de cuidarme desde adentro, comer bien, bajarle a la leche, a los quesos; no picante y obviamente ir con un dermatólogo. Sí lo sufres, es muy frustrante y afecta mucho psicológicamente. Aprendan a escuchar su cuerpo, aunque sé que es complicado porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti necesariamente y viceversa”, apuntó.