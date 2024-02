El 22 de febrero se realizó la presentación de Premios lo Nuestro en Kaseya Center, Miami, ceremonia artística que busca galardonar a los personajes más representativos de la música latina, sin embargo, no todos los intérpretes disfrutaron de la noche.

Christopher Uckerman y Christian Chávez, integrantes de la banda de pop RBD, revelaron a través de historias de Instagram que pese a ser invitados, no se les permitió la entrada por una falla en la organización.

“Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas, esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer es una organización extraña", relataron.

A pesar de ser ganadores con RBD de “Mejor grupo o dúo pop del año” en Premios lo Nuestro.



Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD no pudieran ingresar a la ceremonia por problemas con la logística del evento. pic.twitter.com/7BXsX388BA — Indie 505 (@Indie5051) February 23, 2024

Ante los inconvenientes, los interpretes que ya estaban arreglados para la ceremonia, optaron por utilizar sus redes sociales para agradecer a los fans.

‘’Queremos decirles a todos los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami y, pues al parecer, Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares, nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto", comentó Uckerman

Al respecto, Christian Chávez también agradeció con un mensaje en español y en portugués para los fans de Brasil.

‘’Sólo les quería agradecer rápido a los fans que cada cada vez nos demuestran su amor (...), porque los premios son de ustedes’’, afirmó.

¿Ganó RBD en Premios lo Nuestro?

La agrupación mexicana que interpreta canciones como ‘Sálvame’ o ‘sólo quédate en silencio’ se encontraba nominada en la categoría ‘grupo del año’ y aunque los cantantes no pudieron ingresar, Premios lo Nuestro anunció que fueron los ganadores de la noche.

Ambos artistas estuvieron presentes en la alfombra rosa y fueron entrevistados por diferentes medios de comunicación previo a la ceremonia de premiación.