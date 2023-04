Maribel Guardia habló por primera vez con los medios de comunicación después de la muerte de su hijo Julián Figueroa a los 27 años.

Si bien causó sorpresa por enfrentar las cámaras y a los reporteros en el momento más complicado de su vida, Maribel Guardia tocó corazones al pedir al público rezar por su hijo y por su familia.

Asimismo le pidió a las personas que son padres y madres disfrutar de sus hijos mientras están vivos, ya que “no hay dolor más grande que enterrar a un hijo”.

La actriz dijo conmovida: “Le pido a dios a todos los que me están viendo… Que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean teniendo nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”.

Agregó que fue el “niño de sus ojos” y que ha sido demasiado duro perderlo tan joven, “teniendo tanto por recorrer. Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra”.

La celebridad, de 63 años, dio las primeras declaraciones ante la prensa junto a su nuera Imelda Garza Tuñón, con quien Julián tuvo un niño de ahora cinco años.

Si bien la modelo y cantante, de 26 años, no se pronunció directamente, Maribel se refirió a ella como “esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante. Ayer, pues Ime le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende”.

Maribel reveló que antes de irse al teatro, Julian le pidió una cinta adhesiva para pegar un regalo que le hizo su pequeño hijo, que eran dos leones, uno pequeño y uno grande, cuando encontró a Julián muerto en su casa, dicho regalo ya estaba pegado en la pared.

Maribel Guardia, qué mensaje tan poderoso ante la muerte repentina de tu amado hijo Julián Figueroa. “le pido a todos que recen por mi hijo, le pido a Dios, a todos, que sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes” pic.twitter.com/MCaYYvxUb0 — javi (@javierperamz) April 12, 2023

Julián Figueroa murió la noche del pasado domingo debido a un infarto agudo al miocardio, según reveló Maribel en un comunicado.

El joven cantante fue incinerado poco después; la actriz costarricense-mexicana dijo que no tenía planes para trasladar las cenizas de su hijo a otro lado, ya que por ahora quiere tenerlo en su casa.

Julián Figueroa fue despedido con sus seres queridos más cercanos, incluidos sus hermanos Figueroa y sus tíos; Maribel tardó en avisarle a su madre debido a que no quería que enfermara más del cáncer que tiene.

Hacia el final de la entrevista, la actriz expresó el amor que le tiene a su hijo. “Tengo que entender que el amor que siento por mi hijo va a durar hasta el día en que me muera. Que nos dejó su luz, sus canciones. Todas las cosas lindas que tengo de él en el corazón, tantos recuerdos”.