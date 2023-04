Tras el fallecimiento de Julián Figueroa , hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastian, registrada el domingo por la noche, usuarios en redes sociales se han dado a la tarea de recordar los momentos más emotivos del cantautor de 27 años, entre los que destaca un video que él publico en sus redes en el pasado y en el que le dedicada una canción a su pequeño hijo José Julián.

Julián posteó el video hace aproximadamente cinco meses y en él se observa el momento en que le dice a su pequeño hijo:

“Julián te voy a cantar tu canción” y acto seguido empieza a tocar la guitarra y a cantar:

¿Qué dice la canción que Julián Figueroa le dedicó a su hijo José Julián?

No preciso de riquezas, eso no me importa a mí / ya hice la mayor proeza, tu sonrisa es para mí / y es verdad soy millonario, en la moneda del corazón / Qué más pedirle a la vida si ya tengo tu amor…/ Y para darte mi amor no necesito más que una guitarra y esta humilde canción / no necesito rebuscar palabras para darte mi amor / solo hace falta una mirada, para darte mi amor / solo falta darte un beso al corazón.

El posteo ha superado hasta el momento los 95 millones de reproducciones, así como los 9 mil me gusta.

“Que Hermoso Recuerdo que Descanse en paz Julian Figuerora siempre en nuestros corazones”, “Hermosa letra, que lindo recuerdo a tu hijito”. Son los comentarios que se leen en su publicación.

Instagram: julian_f.f

El video recuerda otro momento emotivo de Julián Figueroa cuando su papá, Joan Sebastián, le compuso la canción "Julián".

El tema se ha viralizado pues en él, Joan le dedica palabras de amor y le recuerda que siempre estaré cerca.

¿Quién es la esposa de Julián Figueroa?

Originaria de Veracruz, nacida en 1996, Imelda Garza Tuñón, conocida en el ámbito de las redes sociales como Ime, se convirtió en la esposa de Julián Figueroa, primogénito de Maribel Guardia y Joan Subastan, tras apenas 4 años de noviazgo.

Posteriormente, concibieron a su primer hijo llamado José Julián .

La noticia inesperada del fallecimiento de Julián Figueroa provocó miles de mensajes de cariño para él y para su madre.