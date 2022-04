“No tienes cara de protagonista”, le decían a Fernanda Castillo

La actriz Fernanda Castillo recordó cómo fueron sus inicios en la actuación y lo difícil que fue abrirse paso hasta convertirse en una de las intérpretes de cine y televisión más reconocidas y exitosas en México.

Dar vida a Mónica Robles, en la serie de Telemundo “El señor de los cielos”, es uno de sus logros más grandes que se suma a la de su nueva etapa como mamá.

En el programa de entrevista con Jordi Rosado, Fernanda reconoció que al inicio de su carrera hubo momentos difíciles que la marcaron:

“Me decían tú no tienes cara de protagonista ni cuerpo de antagonista, entonces vas a ser actriz de reparto, ahí están las mejores actrices de reparto, no te preocupes”, dijo.

Fernanda recuerda que los primeros 10 años de su carrera le dieron esos papeles donde tenía que ser la mejor amiga de la protagonista, sin embargo los defendió como si fueran los de la protagonista de la historia.

“Y entonces ese mensaje es brutal porque llega un momento en el que decía yo no puedo ser la protagonista porque no soy lo suficiente bonita ni tengo un cuerpo escultural entonces más me vale tener talento”, dijo.

La intérprete destacó que desde niña sabía que quería ser actriz, “era un llamado”.

“Cuando yo tenía 8 años, y mis papás se separaron, me llevaban cada 15 días al teatro y cuando vi “Scheherezade”, en el Polyforum, yo le dije a mi mamá yo quiero hacer eso y ella me dijo: cantar y bailar. Y le dije no, hacer que la gente se le olvide que está triste porque en las dos horas que duró la obra se me olvidó que ustedes se están divorciando”.