¿Nuevos novios? Dua Lipa "sale" con Jack Harlow después de que él "la persiguió"

Dua Lipa está siendo vinculada románticamente con Jack Harlow luego de que se revelara que el rapero la persiguió con insistencia por bastante tiempo e incluso le dedicó una canción.

De acuerdo con informes de Page Six, Harlow le escribió una canción a Dua Lipa, la cual lleva el mismo nombre de la cantante y pertenece al último álbum de él, Come Home the Kids Miss You.

Fue en mayo pasado que Jack contactó a Lipa para pedirle permiso sobre nombrar una canción en su honor, a lo que ella aceptó aunque un poco incómoda ya que no lo conocía.

Una fuente le dijo al medio que se vieron en persona por primera vez en noviembre pasado, durante el Variety Hitmakers Brunch en Los Ángeles y desde entonces han estado en constante contacto.

Al parecer, la intención del cantante ha sido “perseguir fuertemente” un romance con la británica y “Va a hacer lo mejor que pueda, ya que siempre ha sido un fanático de ella”, destacó el insider.

Los rumores sobre un nuevo romance crecieron cuando Jack voló a Nueva York para reunirse con Lipa tras su aparición en el festival Z100 Jingle Ball, luego fueron vistos llegando por separado a un restaurante de la Gran Manzana para desayunar juntos, pero en privado.

La supuesta nueva pareja está intentando mantener cualquiera que sea su relación actual en secreto, tal es el caso que entraron y salieron del lugar por puertas privadas y por separado.

Los informes sobre el nuevo novio de Dua Lipa surgen después de que ella se vinculara con Trevor Noah y se dejara ver en público saliendo de una cena romántica en Nueva York y en un paseo nocturno que incluyó abrazos y besos.

En una entrevista que dio al podcast de iHeartRadio, en el episodio Dua Lipa: At Your Service, la estrella desmintió dichos rumores y aseguró que se encontraba disfrutando de su soltería.

Dijo que esta es la primera vez que tenía la “oportunidad de estar soltera” luego de haber tenido dos relaciones continuas; la primera con su ex Isaac Carew de cinco años y la segunda con Anwar Hadid de dos años.

Por su parte, el cantante de First Class, de 24 años, ha sido vinculado románticamente con otras dos estrellas en el último año. Primero con Addison Rae en abril de 2021 cuando fueron vistos juntos en un evento de boxeo en Atlanta.

En junio del mismo año los fanáticos especularon romance entre Harlow y Saweetie cuando fueron captados por las cámaras coquetos en la alfombra roja de los BET Awards.