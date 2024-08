Salma Hayek presume pequeña cintura con vestido de encaje a los 56 años

La actriz Salma Hayek fue el centro de los reflectores a su paso por la alfombra morada del décimo aniversario de la revista de lujo y estilo de vida DuJour.

La mexicana llegó al evento en el Hard Rock Hotel de Nueva York ataviada con un vestido tipo corsé forrado de encaje negro. Destacó la pequeña cintura que posee a los 56 años de edad. Debajo tenía una falda con volantes de tul.

Llevó un bolso negro y lució costosos anillos de diamantes para aumentar el glamour. Sus estilistas la maquillaron con tonos neutros y destacó su delineado negro para profundizar su mirada. Peinó su cabellera en un moño alto y usó aretes brillantes de plata.

El fundador de DuJour, Jason Binn, se unió a Salma y los dos se tomaron algunas fotos juntos. Después probó sus habilidades como DJ y fue fotografiada en la canina técnica con audífonos en la cabeza.

Salma Hayek pasa por un gran momento profesional. Su más reciente película, Puss In Boot: The Last Wish, se estrenará en los cines el 21 de diciembre. La estrella presta su voz al personaje Kitty Softpaws.

Otros actores que participan en la película animada son Antonio Banderas como Puss y Florence Pugh como Goldilocks.

Otros filmes recientes de Salma Hayek son Magic Mike's Last Dance y Without Blood.

Salma Hayek es una de las mexicanas con más éxito en Hollywood. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se mudó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90, luego de probar las mieles del éxito en telenovelas mexicanas. Mira sus fotos en la galería superior.

Hizo su primera aparición en el cine americano en la película Mi vida loca (1993), pero explotó su fama en From Dusk Till Dawn (1996) y consiguió una nominación al Oscar por su protagónico en Frida (2002).