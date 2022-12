Olivia Cooke, de HOTD, derrite Instagram con atrevida lencería de Rihanna

Olivia Cooke se ha convertido en la embajadora favorita de Savage x Fenty y hace par de días subió a su cuenta de Instagram otra fotografía de la sesión que realizó para la marca de Rihanna.

La estrella de House of The Dragon conquistó a la cámara ataviada con un conjunto verde limón, compuesto por sostén, bikini y una minifalda que le dio el toque atrevido y femenino. Usó zapatillas nude terminadas en punta.

La actriz que interpreta a Alicent Hightower lució una cabellera larga y negra con flequillo recto. Procuró un maquillaje romántico con labios rosas empapados de gloss, sombras rosas en los párpados y amplias pestañas negras.

“En ropa interior apoyada en una columna de mármol sobre una alfombra de cebra en un vacío negro”, escribió como descripción de la imagen y sumó más de 228 mil reacciones, incluyendo a quienes comentaron unirse al equipo verde en relación a la trama de la Casa del Dragón.

Sobre su decisión de incursionar como modelo para Save x Fenty dijo: “Saltaría de un acantilado por Rihanna, así que me pareció una excelente opción”.

Olivia Cooke prueba las mieles de la fama en este momento gracias a su papel como Alicent. Aunque su personaje cada vez es más detestado entre el fandom, su reconocimiento como buena actriz aumenta entre los círculos de la crítica.

Hace poco admitió que nunca vio Game of Thrones antes de ser elegida como Lady Alicent Hightower en la precuela House of the Dragon de George RR Martin y Ryan Condal, la cual tuvo un presupuesto de $200 millones de dólares y se transmite en HBO Max.

“Me resisto a las cosas que son populares, pero en detrimento mío, porque es jodidamente buena”.

“He trabajado durante una década y he hecho lo que pensé, o lo que todos me dijeron, sería lo mejor, y aun así me las arreglé para vivir de manera muy anónima”, añadió Olivia.

Olivia Cooke contó que sufrió un colapso mental a los 22 años (en 2026) mientras filmaba Thoroughbreds y Ready Player One consecutivamente. “Fue malo, malo. Horrible, en realidad”, dijo a la revista Observer.

Su salud mental se vio comprometida y no sabía cuándo parar. Dijo que era muy “buena para ocultar su depresión” y no mejoró cuando se mudó a Vancouver.

Ahora se siente muy feliz por primera vez en años.

La serie House of the Dragon está basada en la novela "Fuego y sangre" de George R.R. Martin, ambientada 200 años antes de la trama de "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen.