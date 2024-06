Incómodo momento el que se vivió en “Venga La Alegría” cuando Patricio Borghetti cometió un terrible error durante el programa en vivo que dejó en evidencia que las artistas invitadas estaban haciendo playback. Las que sufrieron las consecuencias de la equivocación del conductor argentino fue la agrupación JNS, conformada por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio cuando JNS acudió al programa “Venga la Alegría” a promocionar su canción “Europa”, su más reciente tema, el cual salió a la luz luego de que Karla Díaz dejara al grupo para cumplir su sueño de convertirse en mamá junto a su esposo Danny Dayz.

Mientras Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López se encontraban cantando e interpretando su nueva canción, Patricio Borghetti entró al set sin avisar; el argentino interrumpió a las integrantes de JNS y las comenzó a saludar, por lo que ellas se detuvieron para abrazarlo y responder sus preguntas, pero el problema fue que la pista musical jamás se detuvo.

La música de fondo sonando fue lo que evidenció que la agrupación JNS estaba haciendo playback. Momentos después del incidente, se observó a Regina Murguía mirando con sorpresa a Angie Taddei, dejando en claro que se sintió incómoda por lo que había sucedido.

Patricio Borghetti; estás viendo qué las Morras de Jeans No cantan nada; y vas y les interrumpes él Play Back,Y vas y arruinas sus últimos momentos de fama, ya deberian de cambiar a los conductores de TV azteca y de pasó a los de Televisa. pic.twitter.com/79m6qls3Ky — Héctor Coronado (@HctorCoronadoM1) June 20, 2024

Aunque las integrantes de JNS y Patricio Borghetti intentaron disimular lo ocurrido, los usuarios de las redes sociales comentaron y criticaron el incidente, sobre todo, reaccionaron al playback, que demostró que la presentación no era en vivo, lo que molestó a algunos fanáticos.

“Estás viendo que las morras de JNS no cantan nada y vas y les interrumpes el playback ” y “Primero Patricio Borghetti ataca a Hale Bailey, protagonista de La Sirenita; ahora interrumpe el playback de las señoras de Jeans; no se actualiza, no está a ritmo del espectáculo”, escribieron en redes.

Tras este incómodo incidente que dejó al descubierto que JNS hizo playback en el programa en vivo de “Venga La Alegría”, Patricio Borghetti y las integrantes de la agrupación no se pronunciaron al respecto. Sin embargo, los fanáticos sí mostraron su descontento y decepción por la situación.