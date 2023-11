Después de varios carteles falsos que se viralizaron en redes sociales y de la expectativa creada entre los fanáticos en las últimas semanas, por fin se reveló el lineup oficial de Tecate Pa'l Norte 2024.

Como cada año, la lista de los invitados al festival para 2024 ha sorprendido con una gran cantidad de estrellas internacionales y locales, como Peso Pluma Kendrick Lamar, Blink-182 e Imagine Dragons.

El festival se llevará a cabo los días viernes 29, sábado 20 y domingo 31 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Esta será la segunda edición que el festival durará tres días; la primera fue este año con tres días imparables y cansados, con música en vivo, baile y muchas celebraciones.

Si bien es todo un reto aguantar físicamente tres días de música sin parar, cada minuto, cada peso y y todo el esfuerzo vale la pena, ya que Pa'l Norte se encargó de traer a las mejores y más grandes de la música.

Lineup de Tecate Pal’Norte 2024

Entre los principales artistas figuran nombres como Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Belanova, Bomba Estéreo, Elsa y Elmar, Javier Blake y Los Estrambóticos para el viernes 29.

Blink-182 por fin pisará suelo mexicano tras la cancelación de sus conciertos en marzo pasado. La banda de rock-punk comparte la alineación principal del sábado 30 con Louis Tomlinson (ex de One Direction), Thirty Seconds To Mars, Anitta, Danna Paola, Sum 41, Enjambre y Danny Ocean.

Para cerrar con broche de oro, el festival tendrá el domingo 31 a Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Rígida, Enanitos Verdes, Icona Pop, Kenia OS, Santa Fe Klan, The Blessed Madonna, Allison, Daniel me estás matando, Jay de la Cueva, entre otros.

Regreso de Belanova a los escenarios

Después de haberse tomado un largo periodo de descanso, Belanova tiene su primera presentación en vivo para México anunciada en Pa'l Norte.

Hace unos días, Belanova apareció en el cartel del festival Bésame Mucho de Austin, Texas para el 2 de marzo de 2024. antes de eso Denisse Guerrero, vocalista de la banda adelantó su regreso a los escenarios.

¿Cuánto cuestan los boletos para Tecate Pal’Norte 2024?

La venta general se abrirá el 7 de noviembre a las 14 horas, a través de Ticketmaster . La preventa está ocurriendo en este momento.

Todavía no hay precios oficiales, aunque se darán a conocer conforme avancen las ventas.