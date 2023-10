La música latina tiene un nuevo rey y se llama Peso Pluma. El artista mexicano fue este jueves el más premiado en los premios Billboard Latin a la música latina de 2023, superando al puertorriqueño Bad Bunny, quien llevaba varios años dominando el mercado y las ceremonias de galardones.

Peso Pluma recibió ocho premios, entre los que se destacaron cuatro para "Ella Baila Sola", su colaboración con Eslabón Armado, y el de artista nuevo del año. El Conejo Malo se fue del Watsco Center de la ciudad de Miami (EE.UU.) con siete Latin Billboards, la mayoría por su éxito "Tití Me Preguntó".

Aun así, el número más aplaudido de la noche fue la presentación de Bad Bunny, que marcó su retorno a unos premios en español, después de cuatro años de ausencia. "Moscow Mule", "Tití Me Preguntó", "La Neverita", "Me Porto Bonito" y "WHERE SHE GOES" formaron parte de un popurrí, antes de que interpretara su más reciente sencillo "Un preview".

Por su parte, Peso Pluma repitió a menudo un poderoso "Arriba México", al recibir cada uno de sus premios. Su triunfo en los Latin Billboards refleja la creciente popularidad de los nuevos ritmos de la música mexicana en Estados Unidos y el mundo de habla hispana.

VIDEO. PESO PLUMA ASEGURA QUE SU MÚSICA ESTARÁ EN LOS LIBROS DE HISTORIA

Su corrido tumbado "Ella Baila Sola" hizo historia este 2023, al convertirse en la primera canción del género regional mexicano en encabezar la lista Billboard 200, que mide la popularidad de los temas a nivel mundial.

Antes de su presentación, Bad Bunny, quien sí consiguió el codiciado premio de "Billboard 200 Artista del año", se subió al escenario en calcetines.

"Me vine corriendo porque me estaba cambiando, pero quería agradecerles el apoyo que siempre me han dado. Yo hago música porque los amo y porque me gusta lo que hago. Gracias", expresó.

Entre las mujeres, la más premiada fue la cantautora urbana Karol G. La colombiana fue distinguida por su disco "Mañana Será Bonito". Además, recibió el Premio Latin Billboard Espíritu de la Esperanza, por su labor filantrópica a favor de las mujeres y los niños, con su fundación Con Cora.

"Este probablemente sea uno de los premios más especiales que voy a recibir en toda mi carrera. Una de las razones porque es bonito recibir estos premios es porque nos dan más visibilidad y podemos ayudar más", expresó "La Bichota" al darle el premio a la directora de su fundación.

El cuarteto de ganadores fue completado por el colombiano Manuel Turizo, quien recibió tres por su éxito "La Bachata".

SORPRESAS Y LÁGRIMAS

La presentación en vivo del remix de "Por las noches" fue uno de los momentos inesperados de los Latin Billboard. Peso Pluma compartió el escenario por primera vez con la artista argentina y su rumorada pareja Nicki Nicole.

Su compatriota TINI presentó una nueva versión de su éxito "Cupido", esta vez con un ritmo del género dominicano del dembow.

El homenaje a Jenni Rivera, al cumplirse el décimo aniversario de su muerte, ofreció una inédita y conmovedora colaboración entre su hija Chiquis y las bandas Calibre 50 y Los Sebastianes. El popurrí de las canciones de La Diva de la Banda incluyó "Basta ya", "Inolvidable" y "Ya lo sé".

"Yo he sido muy cuidadosa con el legado de mi madre. Ahora sentí que estaba lista para celebrarla con mi voz. He estudiado mucho y me he preparado mucho para hacerlo", dijo a EFE Chiquis, antes de su número musical.

Antes de recibir el Premio a la Trayectoria, Los Ángeles Azules unieron sus voces a las de Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes para interpretar sus icónicas cumbias "Otra noche", "El listón de tu pelo", "Nunca es suficiente" y "Como te voy a olvidar".

"Es la primera vez en nuestros casi 45 años de carrera que nos dan un premio por todo nuestro trabajo. Estamos muy emocionados y agradecidos", dijo a EFE Jorge "El Doc" Mejía Avante representando a todos sus hermanos y miembros de Los Ángeles Azules, en la Alfombra Azul, que precedió a la gala.

LA MÚSICA URBANA DOMINÓ EN ESCENA

Myke Towers, el artista con más números musicales a lo largo de la noche, estrenó en televisión su gran éxito "LaLa". Luego cantó Yandel su reciente colaboración "Borracho y loco", y completó su participación con "Cielo", con Feid y Sky Rompiendo.

Entretanto, Justin Quiles y El Alfa cantaron "Fiesta Loca", mientras que Farruko, La Factoría y Eddy Lover interpretaron el remix del reguetón "Perdóname".

Asimismo, Eladio Carrión presentó una versión especial de su trap latino "Mbappe". Representando al reguetón mexicano, Yng Lvcas y Peso Pluma lograron que no quedara nadie sentado al cantar "La bebe (remix)".

Al recibir el Premio Ícono de la mano de Yandel, Yvy Queen se lo dedicó a su hija Naiovy y reflexionó sobre su legado.

"Este género me enseñó a abrazar mi parte masculina, porque cuando comencé tuve que batallar con varones y no con hembras. Quiero agradecer que puedo recoger cada una de estas flores cuando estoy viva, y no saben el orgullo inmenso que siento al ver que hay cada vez mas mujeres en el escenario porque digo que hice mi trabajo como tenía que ser", expresó "La Caballota".

Los ganadores de los Latin Billboard de la música latina fueron seleccionados con base en las interacciones de los fanáticos con la música, ventas de álbumes y canciones, así como transmisiones en radio y giras rastreadas por Billboard y Luminate en el periodo del 13 de agosto de 2022 al 12 de agosto de 2023.