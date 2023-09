Christian Nodal se convirtió en la sensación de redes sociales después de las últimas fotografías que ha compartido en las que aparece renovado y con un cambio de imagen drástico.

Durante mucho tiempo, en especial durante y después de su noviazgo con Belinda, Nodal recibió críticas y burlas por su físico, sus múltiples tatuajes en el cuerpo y en la cara, sin dejar a un lados sus renovaciones estéticas como el cabello pintado, forma de vestir y algunos internautas tuvieron la osadía de burlarse de su tono de piel.

Tras el rompimiento del compromiso con Belinda y el inicio de su relación romántica con Cazzu , Christian decidió hacer algo al respecto para frenar las críticas y ayudarse a sí mismo a sentirse y verse mejor.

El cambio comenzó a ser evidente en verano de este año, cuando se dejó ver en algunas fotos más delgado, joven y atractivo.

Los fanáticos notaron que había algo distinto en él y que la razón era Cazzu, su novia y madre de su recién nacida, que lo estaba haciendo feliz, “le da paz”, y que lo ayudó a centrarse en medio de su polémica fama.

“Nodal terminó con Belinda y ya se ve 10 años más joven”, “Le sienta bien su relación con Cazzu, se ve más pleno”, “Qué diferente se ve Nodal, se ve que tiene paz gracias a Cazzu”, son algunos de los comentarios que han circulado en sus publicaciones.

Su relación con Cazzu no parece ser el único factor, sino que el nacimiento de su pequeña hija ha inspirado a Christian Nodal a llevar una vida más sana, con ejercicio, una aparente mejor alimentación y un mejor estilo de vida.

Hace poco comenzó a borrar los tatuajes de su rostro para que su hija lo vea tal y como es. El proceso ha sido largo y doloroso, según contó el cantante de regional mexicano: “En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy a abrir muy pronto un tatto shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara”.

Y agregó que los tatuajes fueron parte de su pasado y que ahora está en otra etapa de su vida.