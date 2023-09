La cantante Britney Spears desató alarma y preocupación entre sus fanáticos luego de que protagonizara un peligroso baile con cuchillos y lo subiera a su cuenta de Instagram.

La estrella realizó movimientos rápidos frente a la cámara y pasó los cuchillos entre sus brazos y por encima de su cabeza. Mientras ella bailaba, sus perritos se aproximaban a sus espaldas.

Britney Spears escribió al pie del video: “Hoy empecé a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen, no son cuchillos reales. Halloween será pronto” y sumó más de 300 mil likes.

Aunque la cantante dijo que no eran reales, algunos fanáticos lo pusieron en duda por la manera en que sonaban los cuchillos cuando chocaban entre sí.

“¿Qué le pasa a Britney?”, “Me preocupa”, fueron algunos comentarios de sus fanáticos en páginas que replicaron el video, pues ella bloqueó los comentarios.

Algunos señalaron que quizá se había inspirado en el performance que Shakira ejecutó durante los MTV VMAs.

Britney Spears lanzará sus memorias The Woman In Me el próximo 24 de octubre y ha declarado que, aunque su exmarido Sam Asghari aparece en el libro, él no recibirá ni un centavo de las ganancias, debido a un acuerdo prenupcial.

“Hay muchas cosas que he mantenido en privado y que me han sucedido personalmente y tal vez algún día pueda hacérselo saber a la gente... ¡Hasta entonces, cada historia tiene tres lados. ¡Tu lado, mi lado y la verdad!”, escribió.

Se ha confirmado que Britney Spears hablará de sus exparejas y de lo que vivió bajo la tutela de su padre Jamie Spears hasta que un juez puso fin a ella en noviembre de 2021, tras el movimiento #FreeBritney.

“Britney quiere que este sea el momento para hablar con el mundo, para contar su versión de los hechos y dejar las cosas claras, algunas de las cuales serán reveladas por primera vez”, dijo una fuente al medio Page Six.

“El impacto de compartir su voz -su verdad- fue innegable, y cambió el curso de su vida y las vidas de innumerables personas. 'The woman in me' revela por primera vez su increíble periplo, y la fortaleza en el interior de una de las mayores artistas de la historia de la música pop”, dice el avance de la editorial Gallery Books.