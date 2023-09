Selena Gomez parece estar en su mejor momento, amando su belleza y su figura tal cual como es y dejando a un lado las múltiples críticas de sus haters.

Durante su actual viaje a Francia, la cantante ha sido captada con un sinfín de glamurosos e impactantes looks; el más reciente, un atuendo total black que dio guiños al estilo atrevido y ostentoso de Salma Hayek.

Y es que Selena usó un corsé bustier de escote recto y ajustado que destacó su pecho, como los que Hayek ha lucido en las alfombras rojas últimamente.

Sumó un pantalón de vestir negro de cintura alta con cinturón de cuero y hebilla plateada, así como un blazer corto negro y un par de zapatillas de tacón brillantes.

Al estilo Salma Hayek, Selena Gomez se destapa y luce corsé bustier negro en París. Foto: The Grosby Group

La estrella de Only Murders in the Building presumió su belleza con un glamoroso maquillaje bronceado, labial nude y sombras ligeramente ahumadas; su cabellera color chocolate se lució peinada con mechones lacios.

En cuanto a los accesorios, la celebridad optó por sólo usar pendientes circulares plateados y discretos anillos.

Los paparazzis la captaron en lujoso restaurante Royal Monceau de París, al que llegó temprano a cenar con sus amigos; al salir, saludó a sus fanáticos que la esperaban emocionados en la puerta y después se dirigió al Hôtel Plaza Athénée donde se hospeda con Nicola Peltz y su esposo Brooklyn Beckham.

Selena Gomez conquista París con tendencia sin pantalón y bra a la vista. Foto: The Grosby Group

Desde que llegó a París, Selena no se ha separado de Nicola, incluso ambas fueron al partido del Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella y han tenido noches de chicas por la ciudad, además de asistir juntas a los desfiles de la Semana de la Moda.

De acuerdo con una entrevista que Peltz le dio a Cosmopolitan UK, ella y Selena Gomez se hicieron las mejores amigas hace poco, cuando fueron a la Gala de la Academia en septiembre pasado y rápidamente conectaron.

“La conocí una vez hace años, y luego todos fuimos a este evento en septiembre, la Gala de la Academia. Simplemente hicimos clic y lo pasamos genial”, dijo la modelo y heredera multimillonaria.

En otra charla, Selena dijo que quería a Nicola como su “hermana del alma”: “Siento que ella es mi hermana del alma. La amo tanto”.

“Es realmente una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. La persona más amable que jamás haya existido. En verdad, su corazón es oro. Siento que la conozco desde siempre”, agregó.