Selena Gomez llegó a Francia para asistir a la serie de eventos de lujo, organizados por la Semana de la Moda de París.

Los paparazzis la captaron a fuera de su hotel saludando a sus fanáticos y tomándose fotos con ellos antes de entrar con su equipo de seguridad.

Fue vista destilando glamour y estilo con la tendencia sin pantalón. Y es que usó una camisa de vestir blanca como si fuera un vestido; dejó ver su lencería negra.

Complementó su outfit con un par de botas negras de cuello extralargas, un abrigo estilo Matrix, un bolso blanco con correa de perlas, anillos plateados y pendientes circulares.

Selena Gomez conquista París con tendencia sin pantalón y bra a la vista. Foto: The Grosby Group

La estrella de Only Murders in the Building presumió su belleza con un glamoroso maquillaje bronceado, labial nude y sombras ligeramente ahumadas; su cabellera color chocolate se lució peinada con mechones lacios.

Selena Gomez viajó a París junto a un grupo de amigos, incluidos Nicola Peltz y su esposo Brooklyn Beckham, así como la millonaria familia de la pareja.

A través de redes sociales han circulado fotos de Sel y Nicola posando en medio de noches de chicas y antes de entrar a los desfiles, incluso fueron vistas en el partido de futbol del Paris Saint Germain contra el Olympique de Marsella.

Antes del partido, Selena fue vista saludando a sus fanáticos desde el balcón de su habitación en el Hôtel Plaza Athénée y asistiendo a un evento exclusivo en el Hotel Bvlgari.

Su viaje a Europa se produce después de haber bromeado en TikTok sobre su vida amorosa a través de la sincronización de labios y el audio “¿Adivina quién tiene novio? Yo no, perra, manténganse a salvo a fuera”.

Esta no es la primera vez que Selena bromea sobre su vida sentimental. Recientemente se filmó a sí misma gritándole a un jugador de futbol: “¡Estoy soltera. Sólo necesito un poco de mantenimiento, pero te amaré mucho”.

Al parecer dijo esta frase adelantando líneas de su canción Single Soon.