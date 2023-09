Selena Gomez causó sensación durante la entrega de premios VMA’s 2023 al llegar a la alfombra roja en un vestido rojo carmesí de Oscar de la Renta, pero robó suspiros cuando fue vista en el after party con un atrevido, pero elegante look morado.

Y es que la cantante, de 30 años, llegó a la fiesta de MTV en The Ned NoMad, Nueva York, ataviada con un pequeño atuendo satinado en color morado, que ayudó a destacar su impresionante figura.

La prenda se trató de un diseño personalizado de Undone, hecho con top de corsé strapless, con escote en U y minifalda ajustada.

Combinó el atuendo con un par de zapatillas negras puntiagudas, un minibolso platreado con correa de cuero negro, así como un collar de diamantes minimalista, pendientes circulares y discretos anillos a juego.

Después de salir de la celebración, la intérprete de Lose You To Love Me usó una gabardina de cuero negra, estilo Matrix para cubrirse del frío.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que la hizo ver como una muñeca, con piel suave y rasgos definidos; usó labial nude, sombras marrones, blush rosado y un fino cat eye negro; su cabello se mostró peinado en mechones lacios con raya en medio.

Junto a Selena, Taylor Swift fue vista llegando a la fiesta y saliendo de ella ataviada con un minivestido azul, hecho con diferentes tonos de mezclilla.

Aunque en la ceremonia no estuvieron juntas, las mejores amigas se hicieron virales en redes sociales por las fotografías que se tomaron juntas, así como por los momentos en que se levantaron de sus lugares para verse y durante los discursos de cada una a la hora de recibir sus premios; cada una se mostró orgullosa por la otra.

Taylor Swift, Selena Gomez, Karol G y las celebridades mejor vestidas de los VMA’s 2023. Foto: AP

Después de la premiación, Selena recurrió a su cuenta de Instagram para pedir a sus haters que dejen de burlarse de ella por sus expresiones faciales y dejen de hacerla un meme.

Selena Gomez fue captada preocupada y sorprendida por la presentación de Olivia Rodrigo en la que pareció que el escenario estaba cayéndose y teniendo fallas.

Si bien la presentación de Rodrigo fue a propósito, Selena Gomez se preocupó porque pensó que el escenario estaba teniendo graves fallas.

Las fotos y videos de Selena se hicieron virales justo en los momentos en que estaba haciendo gestos por lo que estaba sucediendo; también se hizo viral por las veces en que le hizo gestos a Chris Brown.

Gomez escribió en Instagram: “Nunca volveré a ser un meme. Prefiero quedarse quieto que ser arrastrada por ser yo misma. Mucho amor”.

la cantidad de memes que nos dio selena gomez en una noche, la amo pic.twitter.com/g2nQjtxR7A — 𝕱𝖑𝖔𝖗𝖊𝖓𝖈𝖎𝖆 (@SELENAS4ME) September 13, 2023