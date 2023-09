Para los fanáticos, las canciones de Taylor Swift , y la misma cantante, salvan vidas por el simple hecho de ser un refugio de la vida cotidiana y un lugar seguro cuando no se sienten bien emocionalmente.

La ciencia respalda que la discografía de la cantante literalmente sí salva vidas, pero de una manera un poco más profunda.

Canciones de Taylor Swift que salvan vidas

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA en inglés), ciertas canciones de Taylor Swift ayudan al corazón durante una reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según la institución médica, los tempos de canciones como The Man, Sparks Fly (Taylor’s Version), Mirrorball, 22 (Taylor’s Version), Fearless (Taylor’s Version) y Enchanted (Taylor’s Version) ayudan a la hora de hacer RCP, debido a los latidos por minuto que tiene cada canción.

La explicación científica es la siguiente: Sparks Fly (Taylor’s Version) ayuda a mantener el ritmo cardíaco correcto de 100-120 latidos por minuto al momento de empujar con las manos fuerte y rápido en el centro del pecho de la persona que requiere la reanimación.

Esto se debe a que la canción tiene un tempo, también conocido como ritmo o velocidad, de 117 pulsos por minutos, casi el mismo ritmo que se requiere en la reanimación.

Por su parte, The Man, tiene 110 latidos, “justo el tempo correcto”, dice la AHA para hacer las compresiones torácicas con las manos durante una emergencia.

“Sé el hombre y prepárate para salvar una vida aprendiendo los dos pasos de la RCP sólo con las manos”, anunció la AHA en una publicación de redes sociales dedicada a dar tips de reanimación.

“Si ve que un adolescente o un adulto se desploma, llame al 911 y luego empuje con fuerza y rapidez en el centro del pecho. Una canción con 100-120 pulsaciones por minuto, como 'The Man' de Taylor Swift, puede ayudarte a mantener el ritmo correcto”, agregó.

Por su parte, Enchanted (Taylor’s Version) es otra de las canciones ideales para hacer RCP por sus 107 latidos por minuto.

Mirrorball tiene 110 latidos por minuto, 22 tiene 104 latidos y Fearless (Taylor’s Version), 104.

Canciones que salvan vidas por su tempo

La Asociación Americana del Corazón une los éxitos de Taylor Swift con otras canciones que tienen los ritmos necesarios para hacer reanimación cardiopulmonar.

About Damn Time de Lizzo también es sugerida por la institución para hacer compresiones torácicas en una emergencia porque tiene 109 latidos; I’m That Girl de Beyoncé tiene 106 latidos; Dancing Queen de ABBA, 101.

La canción Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake tiene 113 latidos por minuto, mientras Tití Me Preguntó de Bad Bunny tiene 107; Flowers de Miley Cyrus tiene 118 y Get Lucky de Daft Punk ft. Pharrell, 116.

Staying Alive de los Bee Gees es una de las canciones más famosas ideales para hacer RCP debido a su tempo de 105 latidos por minuto.

¿Qué es la reanimación cardiopulmonar?

“La RCP (o reanimación cardiopulmonar) es un procedimiento de emergencia que salva vidas y se realiza cuando el corazón deja de latir. La RCP inmediata puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia después de un paro cardíaco”, destaca la AHA .

¿Por qué es tan importante la reanimación cardiopulmonar?

Mantener el flujo sanguíneo durante un colapso amplía las posibilidades de una reanimación exitosa cuando el personal médico capacitado lo intente.

¿Cómo se hace la reanimación cardiopulmonar?

Las personas en general pueden ayudar a alguien que está sufriendo un colapso, ya sea en la calle, en la casa o en la escuela.

A diferencia de los expertos médicos que recurren a la RCP con las manos y con respiración boca a boca, las personas pueden recurrir a dos pasos sencillos cuando se requiera:

- Llamar al 9-1-1 (o envíe a alguien para que lo haga)

- Empujar fuerte y rápido en el centro del pecho sólo con las manos.

Los tempos de las canciones ya mencionadas pueden ayudar a controlar el ritmo cardíaco en este proceso.