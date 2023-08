Taylor Swift hizo historia en el Foro Sol de México al presentarse cuatro veces seguidas con su The Eras Tour este fin de semana como parte de su primera parada de las fechas internacionales.

Además de tener sold out, se convirtió en la primera artista femenina en liderar cuatro conciertos en la historia del estadio.

No sólo sus fans fueron testigos de este logro, sino que Taylor tuvo invitados especiales, celebridades nacionales e internacionales, que se dieron cita para cantar Lover, Cruel Summer y August y pasarla a felicitar tras bambalinas.

Famosos que fueron a The Eras Tour de Taylor Swift en México

Alfonso Cuarón y sus hijos

En la última fecha del Eras Tour, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón y sus hijos Olmo y Tess Bu acapararon la atención al dejarse ver entre el público saludando a los fans y coreando las canciones de Taylor.

Los Cuarón no sólo vieron a la cantante en el escenario, sino que accedieron al backstage para saludar a Taylor, que parece ser una amiga cercana de la familia.

Bu Cuarón puso dos fotos abrazando a Taylor en Instagram y el mensaje: “Gracias, @taylorswift eres tan increíble”.

En tanto, en sus stories puso una foto con Taylor tomada en los Oscar de 2019 y fotos de su padre mostrando los friendship bracelets.

Ministro Zaldívar

El swiftie más swiftie de México no pudo faltar a la gira más aclamada de Taylor, a pesar de no haber obtenido el primer registro en Ticketmaster. El ministro Zaldívar fue fotografiado por los fans repartiendo friendship bracelets durante la primera fecha en el Foro Sol.

Desde su lugar en platino, Arturo Zaldívar fue visto vestido con un abrigo verde militar con aires de Reputation, en el que tenía el número 13 bordado en la espalda además de su apellido.

En un video recopilatorio se dejó ver intercambiando pulseras con los fans y con los trabajadores. “Una noche inolvidable e irrepetible. Gracias por tanto, @taylorswift”, escribió.

Jessica Chastain

La actriz mundialmente conocida viajó a México para asistir al último show de Taylor, el 27 de agosto.

Recurrió a su Instagram para compartir fotos con Taylor tras bastidores y videos que tomó desde su lugar en los paddock.

Al parecer la idea de ver a Taylor en México fue del bailarín mexicano Isaac Hernández, ya que Jessica lo etiquetó en su publicación: “Haciendo spam con muy buen contenido de @taylorswift Eras Tour. Gracias por organizarlo @chapulo7”.

Apio Quijano

El ex participante de La Casa de los Famosos puso en sus stories fotos de Taylor saliendo al escenario sin darse cuenta que no la enfocó y en varias de ellas salía borrosa.

Los asistentes al show captaron el momento en que Apio llegó al estadio y tomó su lugar en los paddock junto a otros influencers invitados por marcas y empresas.

Joy de Jesse y Joy

Joy Huerta fue a uno de los shows de Taylor y no dudó en presumirlo en sus stories de Instagram. Aunque el video caducó a las 24 horas, los fans de Joy guardaron el momento en que la cantante grabó Shake It Off.

Aitana

La joven cantante presumió en Instagram el outfit que eligió, el cual fue un enterizo negro con pantalón traslúcido que hizo referecia a la era de Reputation. En sus publicaciones de Instagram se mostró llorando de felicidad durante Lover y cantando con euforia You Belong With Me. “Cómo lloré. De las mejores noches de mi vida”, dijo.

Paulina Pretelini

La hija del ex presidente Enrique Peña Nieto, Paulina Pretelini compartió un video recopilatorio en sus redes sociales sobre la inolvidable experiencia que tuvo al ver a Taylor Swift muy cerca del escenario. “Una locura”, escribió la joven describiendo el show.

Tamara Vargas

La locutora de radio asistió con sus hijas a la segunda fecha de The Eras Tour sin imaginar que una de sus pequeñas recibiría el famoso sombrero de Taylor, característico de la canción 22 de la era RED. Como respuesta, la niña abrazó a Swift y le regaló un friendship bracelet.

Posterior al show, Tamara contó la anécdota sobre la forma en que eligieron a su hija Miranda para recibir el sombrero.

Ella contó: “Está loco que entre 36 mil personas elijan a tu hija para acercarse al artista y que te den un regalo. Para quienes no sepan, en esta familia hay una verdadera swiftie que es Gigi (su hija mayor). Ella es quien nos contagió a todos de Taylor Swift”.

La sorpresa no quedó allí; tras finalizar sus cuatro conciertos en México, Taylor compartió desde sus redes sociales la foto de la pequeña recibiendo el sombrero junto a una recopilación de instantáneas y el mensaje: “Después de años queriendo tocar en la Ciudad de México, acabo de tocar 4 de los espectáculos más inolvidables para los fans más bellos y generosos. Me siento tan agradecido por los recuerdos que estamos haciendo juntos en esta gira. TE AMO”.