Rosalía es una de las celebridades hispanas más importantes que está triunfando en la industria musical de Estados Unidos y dominando las principales listas de popularidad a nivel mundial.

Desde que su carrera atrajo la atención mediática, en el 2018, Rosalía se convirtió en una sensación mundial por sus canciones con toques flamencos, fusionados con pop, hip-hop y R&B que han logrado conquistar a las generaciones más jóvenes.

En una entrevista que le dio a Dazed, la española dijo que le debe su fama al flamenco, género en el que ha basado toda su música.

“Mi música no tendría sentido sin el flamenco. Esa es mi base: el flamenco es la base clásica sobre la que elegí construir mi música. Me enamoré de este género musical cuando tenía 13 años y desde entonces nunca he dejado de explorarlo. La inspiración flamenca es, sobre todo, el marco dentro del cual compongo mi música

Actualmente, con el éxito que recogió con su último álbum Motomami, Rosalía es aclamada en cada rincón del mundo y aparece en las principales listas musicales, como las de Billboard; también suele dominar las listas de nominados a grandes premios como los Grammy y los Latin Grammy.

¿Cuánto dinero tiene Rosalía?

La Rosalía, como es conocida, tiene una fortuna bastante provechosa y considerable para una celebridad que apenas tiene unos cuantos años en la industria.

De acuerdo con estimaciones de CA Knowledge , ha hecho una fortuna de $49 millones de dólares, de los cuales han salido de las ventas de sus álbumes de estudio Los Ángeles, El mal querer y Motomami.

Asimismo, ha hecho su fortuna gracias a las ventas totales de sus giras; Motomami y Rosalía Festivales 23 son los que más han vendido, se estima que tan sólo Motomami recaudó $30 millones de dólares.

Su salario por año está valorado en $2 millones de dólares, aunque es posible que sea un poco más debido a sus trabajos en la moda y patrocinios.