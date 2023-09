“¡Oh, por Dios! ¡Bien, está sucediendo! ¡Todos mantengan la calma! ¿Cuál es el procedimiento?” Después de que se anunciara el final de la huelga de actores y guionistas de Hollywood, se dio a conocer que el reboot de The Office estaría haciéndose realidad casi 10 años después del final de la versión estadounidense.

De acuerdo con los informes, la idea de la serie The Office, en su versión estadounidense, que entre 2005 y 2013 fue protagonizada por Steve Carell, podría traer un reinicio liderado por el creador Greg Daniels.

La noticia se dió tras el final de la huelga de guionistas y actores. El experiodista de The Hollywood Reporter y escritor, Matthew Belloni, dijo que Daniels “está listo para reiniciar The Office”.

Asimismo, dio adelantos de otros proyectos que se irán haciendo realidad ahora que la industria de Hollywood regrese a la normalidad.

Esta no es la primera vez que se habla sobre el reboot de The Office. El año pasado, Greg Daniels sugirió que podría haber un regreso de la serie aunque dudaba sobre su impacto en la actualidad.

“No puedo decir si los fans querrían más de esto, y cuando digo más, no creo que sean los mismo personajes”, según cita el Daily Mail.

Agregó que la serie regresaría sin los mismos personajes que la hicieron icónica y una serie amada por millones desde 2005 hasta 2013, como Michael Scott, Pam y Jim Helpert o Dwight Schrute.

“Creo que sería una especie de extensión del universo, ya sabes a lo que me refiero, del mismo modo que The Mandolarian es una extensión de Star Wars. Pero no sé si eso sería algo que la gente querría o no. Es difícil saberlo”.

Lo anterior descarta que Steve Carell regrese como el gerente regional de Dunder Mifflin, Michael Scott, o de cualquier otro entrañable personaje.

The Office se convirtió en un fenómeno de la televisión cuando obtuvo su versión estadounidense, la versión británica tuvo su propio éxito entre 2001 y 2003 bajo el manto de la BBC.

La versión estadounidense duró nueve temporadas gracias al éxito que recopiló después del estreno de la segunda, cuando comenzó a tener forma y dejó atrás la influencia del programa original.