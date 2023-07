The Office es una de las mejores series de comedia de todos los tiempos. Narra la convivencia diaria entre los trabajadores de la compañía papelera Dunder Mifflin.

El jefe de oficina Michael Scott es uno de los personajes más entrañables de la televisión y los capítulos son divertidísimos con Creed Bratton, Dwight Schrute, Pam Beesly, Jim Halpert, Angela Martin, Meredith Palmer, Kevin Malone, Stanley Hudson, Phillys Vance, entre otros.

Si no puedes sacarte esta serie de la cabeza, seguramente has pensado si la ciudad donde se sitúa The Office es real. La respuesta es un rotundo sí. La ciudad de Scranton se ubica en el condado de Lackawanna en el estado de Pensilvania.

Scranton tiene una población de aproximadamente 77,000 habitantes. En años pasados se dedicaban a la explotación carbonífera, por lo que ahora se le considera una ciudad histórica repleta de museos.

Si está en tus planes conocer la ciudad por la serie, debes saber que sí puedes visitar algunas locaciones que aparecen en The Office. Toma nota de las atracciones que puedes hacer en la ciudad.

1. Steamtown

Debido a su pasado de explotación de carbón, se creó el sitio histórico nacional Steamtown, donde los turistas pueden ver y subir a locomotoras de vapor, así como aprender sobre los ferrocarriles que prosperaron en esta ciudad y sobre la Revolución Industrial en Estados Unidos.

La experiencia ferroviaria de Steamtown varía desde viajes de 30 minutos que exploran el patio ferroviario histórico del parque hasta excursiones de un día completo a través de Poconos. También está el museo con películas temáticas.

2. Ve a Alfredo's Pizza Cafe

Hay una escena icónica en The Office donde Michael Scott ordena pizza en Pizza by Alfredo y el personal se molesta porque confundió el establecimiento con Alfredo's Pizza Café, el favorito de todo el personal.

Si quieres probar la pizza favorita de los oficinistas de Dunder Mifflin, debes saber que Alfredo's Pizza Café brinda servicio de comida italiana en 1040 S. Washington Ave, Scranton, PA 18505.

3. Museo del Tranvía Eléctrico de la Ciudad

En 1887, Scranton fue la primera ciudad de Pensilvania con una exitosa línea pionera de tranvías y fue llamada “La ciudad eléctrica”. Tiene una colección de tranvías y un museo con pantallas interactiva , donde los visitantes generarán electricidad y aprenderán cómo se aprovecha esta forma de energía para satisfacer las necesidades de transporte. También hay una subestación en buen estado.

4. Nay Aug Park

Es el parque más grande de Scranton con museo, cascada, invernadero, zoológico, quiosco, jardines de rosas, puentes y pabellones para un paseo hermoso en familia.

5. Poor Richard's Pub

Los personajes de The Office acuden a Poor Richard’s Pub a tomar tragos. Síguelos y visita este bar ubicado en el 125 Beech St, Southside Bowl, Scranton, PA 18505.

6. Electric City Aquarium & Reptile Den

Este acuario está dedicado a los reptiles y peces y es una las atracciones más visitadas por las familias en el condado de Lackawanna. Hay rayas, tiburones y pulpos en peceras de “alta definición”. Los niños podrán aprender en shows cada 25 minutos e incluso hay interacción con animales.

Encuentras el acuario en el 300 de Lackawanna Avenue.

7. Lago de Scranton

Para la dosis de naturaleza de tu viaje, te recomendamos tomar un paseo por el lago de Scranton. En el otoño, las vistas son memorables con el follaje amarillo, dorado y café de los árboles.

8. Maratón de The Office

En mayo se realizó el maratón de The Office donde los participantes se visten como personajes de la serie para correr 3.5 millas.

La carrera inicia en el Electric City Sign en Downton Scranton, pasa por la Universidad de Scranton, Penn Paper, el mural de Dwight Schrute en On&On, Cooper's Seafood House y más.

En Scranton encuentras hospedajes desde $1,500 pesos la noche.