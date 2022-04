Primera Dama Jill Biden será "invitada especial" en exposición de la Met Gala

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, será la "invitada especial" en la inauguración de la gran exposición anual de moda del Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York paralela a la Met Gala el próximo 2 de mayo, según informó este viernes la pinacoteca.

Biden presidirá la presentación a los medios de "In America: An Anthology of Fashion", la segunda parte de una amplia muestra sobre la moda estadounidense que comenzó el pasado septiembre y que esta vez que rinde homenaje a las diseñadoras del siglo XIX y XX que fueron ignoradas o han sido olvidadas.

Según indicó el Instituto de Moda del Met, que organiza la exposición, la primera dama intervendrá en la inauguración junto a los ejecutivos y organizadores, y después visitará la exposición acompañada por un grupo de becarios y por el comisario de la muestra, Andrew Bolton.

El máximo ejecutivo del Met, Daniel Weiss, consideró un "honor excepcional y un privilegio" recibir a Biden en el museo y dijo que tiene ganas de abordar junto a ella "las poderosas maneras en las que el arte puede enseñarnos sobre nuestro pasado, conectarnos al presente e inspirar una visión de futuro".

"Esta es una exposición particularmente oportuna y relevante que explora las historias poco reconocidas de la cultura estadounidense, ofreciendo maneras más amplias de entender el pasado. Estamos encantados de que la doctora Biden se nos una en este importante momento", agregó.

"In America: An Anthology of Fashion" abrirá al público el sábado 7 de mayo y llega después de una primera edición llamada "In America: A Lexicon of Fashion" que abrió en septiembre del año pasado, en paralelo la primera Met Gala posterior a la pandemia. Ambas muestras cierran el 5 de septiembre de este año.

La Met Gala, una fiesta benéfica para el Instituto de Moda a la que asisten numerosas figuras y celebridades del mundo del entretenimiento y la moda, tendrá lugar el lunes 2 de mayo por la tarde y estará presidida por los actores Blake Lively, Ryan Reynolds, y Lin-Manuel Miranda.