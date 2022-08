¿Qué fue de Macaulay Culkin, estrella de ‘Mi Pobre Angelito’ a 32 años de su estreno?

Macaulay Culkin fue una de las estrellas infantiles más populares y solicitadas en la década de los 90 debido a su encantadora interpretación de Kevin McCallister en las películas de Mi Pobre Angelito y posteriormente en su papel como Ricky Ricón.

Si bien estos fueron sus trabajos más exitosos, y siguen siéndolo como clásicos, el actor incursionó en la industria hollywoodense desde que tenía cuatro años con la obra de teatro Off-Broadway y posteriormente en comerciales de televisión, por lo que su infancia fue complicada y totalmente diferente a la de otros niños que sólo juegan y van a la escuela.

¿Qué fue de Macaulay Culkin después de 'Mi Pobre Angelito'?

La vida después de su impacto en el cine no fue sencilla ya que, después de abandonar la actuación a los 14 años para asistir a la escuela como un estudiante promedio, el actor comenzó a tener comportamientos erráticos y polémicos que le arrebataron la imagen del niño inocente que todo el mundo conocía.

En 2004, a los 24 años, fue arrestado en Oklahoma por posesión de marihuana y sustancias médicas controladas sin receta médica. En una entrevista que le dio a The Guardian dijo que no era verdad que era drogadicto en el momento del arresto: “No estaba bebiendo seis mil dólares de heroína cada mes o lo que sea”.

Casi 20 años después de haberse tomado un descanso de la actuación, Macaulay le reveló a Ellen DeGeneres que había sufrido agotamiento y que se tomó ocho años para vivir su vida de forma normal, para estudiar y estar en casa.

“Estaba cansado de eso, para ser honesto. Me gustaron 14 películas en seis años o algo así”, dijo en 2018.

“Estuve mucho tiempo fuera de casa. Estaba fuera de la escuela. Necesitaba algo más. Lo más inteligente que pude haber hecho fue tomarme ocho años libres”.

Regreso de Macaulay Culkin a la actuación

Hizo un breve regreso a los estudios de grabación de Party Monster en 2003, aunque sin éxito. Luego de ello protagonizó Saved! con buenas críticas, pero no con la fuerza para volver a brillar como en los 90.

Asimismo, participó en la película Sex and Breakfast que fue cancelada para estrenarse en el cine y fue lanzada directamente en DVD en 2007.

Desde estos intentos de triunfar de nueva cuenta, el actor ha tenido problemas para encontrar proyectos atractivos.

¿Qué ha sido de Macaulay Culkin?

Durante los últimos años ha estado haciendo apariciones discretas en algunas producciones de televisión; prestó su voz para Robot Chicken y volvió a su papel de Kevin McCallister en un comercial de Google Assistant en 2018.

Asimismo, abrió su propio programa de podcast de entrevistas y parodias llamado Bunny Ears.

Fuera de la atención mediática, el actor vive una vida tranquila con su prometida Brenda Song, con quien ha salido desde 2017 y madre de su hijo Dakota Song Culkin.

En una entrevista con The Wrap, el hombre de ahora 42 años dijo: “Me ha permitido convertirme en la persona que soy, y me gusta, así que no cambiaría nada”.

¿Qué tan rico es Macaulay Culkin?

A pesar de no tener una agenda activa y lucrativa como actor, Macaulay Culkin tiene una fortuna actual de $18 millones de dólares, según estimaciones de Celebrity Net Worth.

Durante su corta, pero poderosa carrera como actor infantil, recibió hasta $100 mil dólares por la primera parte de Mi Pobre Angelito y en su momento se rumoró que ganó hasta $4.5 millones por la segunda parte, el sueldo más alto jamás dado a un menor de 12 años en ese entonces.

Luego de ello, su salario aumentó en Ricky Ricón y Getting Even With Dad donde ganó $8 millones en cada una.

En la década de los noventa, con siete películas ganó un total de $23.5 millones; con ajustes de la inflación, esta cifra actualmente se traduce en $40 millones.

"Sentí que un niño trabajó muy, muy duro y heredé todo su dinero. Me permite tratar todo como un pasatiempo", dijo en entrevista con Ellen cuando recordó la vez en que recibió el dinero que había ganado como actor infantil a los 18 años.

Justamente a esta edad peleó con sus padres para que le dieran el dinero que ganó y del que ellos tomaron un 15 por ciento de cada cheque.

Le dijo a Esquire en 2020: “Retiré legalmente los nombres de mis padres de mi fondo fiduciario y encontré un albacea, alguien que revisaría mis finanzas, en caso de que alguien quisiera meter su dedo meñique en el pastel. Pero lo siguiente que supe fue que me divorcié de mis padres. Pensé que lo estaba haciendo limpiamente, quitando el nombre de mi padre, quitando el nombre de mi madre”.