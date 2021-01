¿Qué fue de ‘Piama’, la esposa de ‘Francis’ tras ‘Malcolm el de en medio’?

El pasado 9 de enero, Malcolm el de en medio, una de las series de situación más famosas de los 2000, cumplió 21 años de haber llegado a la televisión estadounidense.

Más de 23 millones de personas sintonizaron el primer episodio que mostraba las aventuras y desventuras de una familia disfuncional en los suburbios de Estados Unidos.

La familia Wilkerson, conformada por Hal, Lois y sus hijos Malcolm, Reese, Dewey y Francis, se convirtió rápidamente en la favorita de la televisión, tal es el caso que sigue vigente en el gusto del público que todavía disfruta verla en sus 151 episodios, ya sea en línea, por televisión abierta y el servicios streaming.

De la misma forma que los personajes principales se ganaron el corazón del público, los personajes secundarios se quedaron para la memoria.

Tal es el caso de Piama, la esposa de Francis que apareció por primera vez en la tercera temporada para hacerle frente a una familia de fuertes personalidades, incluida Lois, quien no creía que su hijo mayor era capaz de hacerse cargo de una familia cuando aparentaba total inmadurez.

Piama, de 19 años en su primera aparición, fue interpretada por la actriz en ascenso Emy Coligado quien en realidad tenía 30.

Su talento la hizo encajar de forma instantánea con el cast principal, convirtiéndola en un personaje recurrente hacia el final del programa.

¿Qué fue de Emy Coligado después de ‘Malcolm?

A diferencia de otros personajes secundarios, Coligado continuó con su carrera en la actuación obteniendo papeles de todo tipo en varios programas exitosos y películas.

Tras Malcolm, la actriz participó en un episodio de la temporada tres de Grey’s Anatomy en 2006, así como en Hombres en los árboles (2007), Chuck (2007), CTRL (2009), And Boris (2011), Shameless (2014), Fresh Off The Boat (2017) y Claws (2017). En 2020 trabajó en Girl Who Left Home.

Antes y durante Malcolm actuó en Sabrina The Teenage Witch (2000), ER (2001), Crossing Jordan (2001-2007) Miss Simpatía: Armada y Fabulosa (2005) y Kids in America (2005).

También se hizo de una carrera en el mundo de la publicidad, actuando para varias campañas incluidas las de Toyota, Samsung y Navy Federal Credit Union.

Emy Coligado recientemente ha estado trabajando en el teatro independiente con artistas y escritores filipinos americanos para el reconocimiento de su talento y trabajo.

En 2019 hizo teatro musical con Interstate. Anteriormente ya había debutado en Broadway por su talento en el canto y baile.

Sus redes sociales las utiliza principalmente para apoyar la organización LA Animal Rescue, de la cual es voluntaria y en la que se ocupa de encontrar hogares a perros de la calle.

Así luce Piama hoy. . .

Si vas a copiar esta información, encárgate de dar crédito, de lo contrario se tomarán medidas legales por derecho de autor.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí