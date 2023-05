Michelle Salas sorprendió a sus fanáticos de redes sociales al compartir la noticia de su reciente compromiso con su novio, Danilo Diazgranados, después de siete años de noviazgo intermitente.

Si bien la influencer de moda no compartía detalles de su relación a largo plazo con Danilo, se sabe que estuvieron juntos casi siete años antes de que él hiciera la gran pregunta.

¿Quién es Danilo Diazgranados?

Danilo Diazgranados no pertenece al mundo del espectáculo, por lo que su nombre no resuena dentro de la industria como alguien destacable ni es muy conocido por muchos de los seguidores de Salas.

De hecho, Danilo es conocido entre los círculos de élite gracias a su empresa de lujo Toys for Boys, una cadena de boutiques de lujo que ofrecen accesorios exclusivos a sus clientes, entre ellos Lionel Messi, Saúl Canelo Álvarez y Maluma.

Nació en Venezuela e hizo una carrera en ciencias económicas y empresariales en el Babson College de Massachusetts.

Danilo Diezgranados y Michelle Salas se conocieron cuando ella se mudo a Nueva York para estudiar moda y trabajar en una pasantía con Carolina Herrera en 2016. Al parecer fueron presentados por una amiga en común.

Salieron hasta 2017 cuando decidieron tomarse un tiempo, pero regresaron más fuerte que nunca.

Diazgranados es 13 años más grande que Michelle, por lo que tiene 46 años; ella tiene 33.

Danilo Diazgranados actualmente se dedica a la industria de la moda al igual que Michelle Salas. Ha trabajado con marcas como Dior, Louis Vuitton y Alexander McQueen.

“El inicio de para siempre. Nosotros”

La hija mayor de Luis Miguel dio la noticia en redes sociales con un par de fotografías donde ambos presumieron el anillo de diamantes y se besaron románticamente.

Tras anunciar su compromiso, la celebridad recibió mensajes de apoyo de sus amigos, fanáticos y familia, incluida su madre, Stephanie Salas, quien escribió en Instagram el mensaje:

“ Hija mía. Nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush. Enhorabuena mi amor. Viva el amor. ¡Felicidades! @michellesalasb y @danilodiazgranados”.

La sobrina de la princesa Diana, Katty Spencer, también la felicitó con el mensaje en inglés: “Felicidades”.

Compromiso de Michelle Salas

En febrero pasado comenzaron a circular los primeros rumores sobre su supuesto compromiso, pero nada fue confirmado por ellos.

En el programa La Casa de los Famosos, Osmel Sousa reveló que el compromiso ya había sucedido antes de esta nueva noticia y que la boda será durante este verano.

Osmel aseguró: “Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes que se casa la hija de Luis Miguel”. “Él le dio el anillo antes de yo venir para acá”, dijo Sousa en el programa de febrero.

De acuerdo con los informes, la pareja se comprometió en su reciente viaje a Tulum, pero nada está confirmado