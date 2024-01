A través de redes sociales los fans del reggaetón y el trap hicieron tendencia la próxima colaboración de la puertorriqueña Young Miko con Bizarrap, productor y compositor argentino conocido por estrenar canciones que superan el millón de vistas con rapidez.

La noticia la reveló el compositor a través de X (antes Twitter) e Instagram, donde a pesar de no anunciar la hora, destacó que será la sesión número #58 y será lanzada el miércoles 10 de enero de 2024.

Bizarrap, con más de 21 millones de suscriptores en su plataforma de YouTube, nombra a sus canciones por sesiones numerales y la de ‘Baby Miko’ sale posterior a la de artistas de talla mundial como Rauw Alejandro, Peso Pluma, Arcangel y Shakira.

¿Quién es Young Miko?

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, más conocida como Young Miko, es una artista puertorriqueña que salió al estrellato con rapidez y pasó de ser tatuadora a colaborar con los representantes de la música urbana como Bad Bunny, Feid, Karol G, J Balvin, Nicki Nicole, entre otros.

La cantante de 25 años estudió una licenciatura en artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, pero descubrió su pasión por la música y en 2019 estrenó su primera canción ‘quiero’ a través de la plataforma SoundCloud.

Entre algunos de los datos poco conocidos de ‘Baby Miko’, se encuentra su pasión por el fútbol. Previo a su paso por la música, se dedicó a jugar fútbol de forma profesional en equipos como Indias de Mayagüez, Challengers SC, UPR Río Piedras y hasta fue parte de la selección nacional de Puerto Rico.

Young Miko habla abiertamente de su orientación sexual

En diversas entrevistas, la intérprete de ‘Classy 101’ ha comentado que es abiertamente lesbiana, pero que ‘salir del closet’ a los 17 años no fue fácil debido a que proviene de una familia religiosa. En la actualidad, su núcleo familiar la apoya en su carrera artística.

‘’Cuando les dije fue un papelón en mi casa, mi familia es bien religiosa, pero ya después de todo eso mi familia dio un giro de 360 grados bien loco y me adoran, me apoyan, mi hermano menor es gay y papi ve RuPaul’s Drag Race’’.

Además, ocupa su influencia para brindarle consejos a los jóvenes que están pasando por el proceso de incertidumbre antes de anunciar su orientación sexual.

‘’Probablemente me hubiese encantado que también me dijeran que no tenga miedo de expresarme y que de eso se trata la vida también, hay que dejarse querer y hay que ser uno mismo porque ¿y si nos morimos mañana?’’.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Young Miko?

Algunas de las canciones más famosas de Young Miko superan las 600 millones de reproducciones en plataformas de streaming.