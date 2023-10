Salma Hayek lució espectacular y glamorosa durante la fiesta que organizó la familia Beckham para celebrar el lanzamiento de su serie documental.

La actriz mexicana fue fotografiada por los paparazzis junto a su hija Valentina, de 16 años, saliendo del club privado The Twenty Two de Londres.

Ambas se lucieron ataviadas con elegantes looks en color morado de lujo patrocinados por las marcas de lujo hechos por la marca de moda de Victoria.

La actriz vistió un vestido de top ajustado con manga larga y detalles drapeados en el pecho y la cintura, así como falda en corte A con dobladillo asimétrico.

Lo combinó con sandalias negras de plataforma, un clutch negro, pendientes de diamantes y discretos anillos en ambas manos.

Salma Hayek y su hija parecen gemelas con glamorosos looks morados en fiesta de los Beckham. Foto: The Grosby Group

Por su parte, su hija Valentina usó un minivestido morado hecho con terciopelo, el cual contó con escote strapless y ajuste en la cintura; lo combinó con un blazer oversize negro, medias minimalistas, así como un par de sandalias de tacón y un bolso de correas largas.

Madre e hija acompañaron a Victoria y David Beckham, así como a sus hijos al estreno de la serie documental Beckham hecho por Netflix, donde la pareja revela detalles de su matrimonio de más de 20 años y hablan sobre las supuestas infidelidades de él.

La primera sucedió en el hotel The Curzon de Mayfair y el after party fue en The Twenty Two con una serie de celebridades invitadas, incluida Salma Hayek, James Corden, Emma Bunton, Anna Wintour y Alex Scott.

La famosa pareja también estuvo acompañada de sus hijos Brooklyn, Cruz, Romeo y Harper y las parejas de sus hijos mayores Nicola Peltz y Mia Regan.

La idea del documental se centra en David Beckham y su historia de éxito como futbolista internacional y da vistazos de su vida personal y familiar desde sus días de gloria en el Real Madrid, su retiro, además de su boda con Victoria y nacimiento de sus cuatro hijos.

En una entrevista David dijo: “Cuando me jubilé hace diez años, la gente empezó a preguntarme si iba a hacer un documental sobre mi vida y mi carrera y, sinceramente, no estaba preparado para mirar atrás”.

Y agregó: “No estaba preparado para repasar las cosas, habían pasado muchas cosas y no estaba preparado para procesarlo. Pero de cara al décimo aniversario de mi jubilación, algo me pareció bien al hacerlo”.