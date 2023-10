La actriz Anne Hathaway acaparó los reflectores al acudir a la proyección de la película que protagoniza junto a Marisa Tomei, en la ciudad de Nueva York.

La estrella de Hollywood enamoró con un vestido de lentejuelas rosas, al estilo Barbie, con escote strapless y corte de raja para lucir sus piernas tonificadas y su esbelta silueta.

Hathaway, de 40 años, complementó su alucinante outfit con unas zapatillas plateadas de tacón de punta y un pequeño bolso de pedrería.

Actor Anne Hathaway en la proyección especial de "She Came to Me". Foto: AP

La belleza estadounidense utilizó maquillaje en tonalidades rosadas sobre su rostro y remarcó su mirada con tonos oscuros, mientras su cabello caía completamente suelto sobre su espalda.

La galardonada actriz desfiló en la alfombra roja que se instaló en el Metrograph Theater de la ciudad de Nueva York, donde se proyectó la cinta She Came To Me.

Durante el evento se acercó a Marisa Tomei, su compañera de reparto en el largometraje, en el que también participa Peter Dinklage. Tomei, de 58 años optó por usar un vestido negro con mangas transparentes.

Pese a la huelga de actores de Hollywood, el Screen Actors Guild otorgó un acuerdo provisional para que el elemento de She Came To Me pudiera promocionar la cinta.

Anne Hathaway y Marisa Tomei en Nueva York. Foto: AP

A la par de promocionar su nueva cinta, la actriz también acaba de celebrar que se convirtió en la imagen de la marca japonesa Vital Perfection, por la que asegura siente respeto y admiración.

Anne Hathaway es muy estricta con el cuidado de su piel y se nota en su apariencia sempre fresca y juvenil. Su secreto es usar bloqueador todos los días, exfoliante, sueños, mascarillas hidratantes y cremas hidratantes.