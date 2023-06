Anthony Hopkins, la leyenda del cine, fue uno de los muchos actores que tuvieron apariciones especiales y específicas en el Universo Cinematográfico de Marvel dentro de las primeras películas.

En 2011, actuó por primera vez para Marvel interpretando a Odin, el padre de Thor en la película en solitario de este superhéroe, posteriormente salió Thor: Dark World de 2013 y en Ragnarok de 2017.

Si bien para muchos actores llegar a Marvel es un gran logro y una experiencia única en la vida, para el actor veterano no fue así, al contrario, odió su papel de Odin.

Durante un artículo compartido con The New Yorker , Hopkins criticó las prácticas que Marvel impone a sus talentos para que actúen con pantallas verdes, sin movimiento o sin trasfondo en las historias. El actor habló desde su experiencia y dijo que odió su participación.

“Me pusieron una armadura; me pusieron barba. Siéntate en el trono, grita un poco. Si estás sentado frente a una pantalla verde, no tiene sentido actuar”.

Anthony Hopkins aceptó actuar en Thor y sus secuelas en el momento en que estaba considerando su retiro definitivo de la industria. En el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, Anthony reveló que el director de Thor, Kenneth Branagh, le dio el impulso para que siguiera actuando, independientemente si se hacía parte del UCM definitivamente o sí sólo aparecía en una película.

“Branagh me devolvió las habilidades para trabajar. Iba a dejarlo, de verdad. Pero verás, Branagh no te dejará hacer eso. Trabajar con Ken fue una gran inyección de nueva energía en mi vida. Parece tener esa misma cualidad contagiosa en todos los miembros de la tripulación. Su entusiasmo, su actitud, es tan positiva que saca lo mejor de todos”, señaló.

Kenneth Branagh invitó a Hopkins a participar en la trilogía, sin embargo, el productor dejó el proyecto en manos de Alan Taylor para la dirección de la segunda película, The Dark World; en la tercera parte, Ragnarok, tampoco participó, ya que el productor fue Taika Waititi.

Anthony Hopkins no ha sido la única leyenda del cine que ha criticado el trabajo de Marvel y su popularidad. En 2019, el cineasta Matin Scorsese calificó las franquicias de UCM como “parques temáticos” y películas que “no cine”.

Agregó que son éxitos en taquilla que “carecían de revelación, misterio o peligro emocional genuino”. A diferencia de Hopkins, Martin no actuó ni dirigió ninguna película existente hasta el momento.

Por su parte, Christian Bale, que fue el villano en Thor: Love and Thunder, describió las grabaciones con pantalla verde, método principal de grabación de Marvel, como “monótono” y que muchas veces “no tenía ni idea de qué hacer” frente a ella, algo similar a o que comentó Anthony Hopkins.