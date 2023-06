Parece que Shakira se está volviendo una gran fanática de la Fórmula 1. Justo un año después de anunciar su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, la colombiana volvió a Barcelona a disfrutar del Gran Premio de España… muy bien acompañada.

Shakira publicó este fin de semana una fotografía en su cuenta de Instagram donde dice sentirse muy feliz de estar de vuelta en Barcelona. Está en un palco de la Fórmula 1 y luce guapísima con la tendencia bra out, una camisa estampada de Versace, minifalda blanca y tenis rosas.

Pero todo indica que la presencia de Shakira en la carrera fue para apoyar al piloto británico Lewis Hamilton, quien corre para Mercedes, pues por la noche cenaron juntos.

Una fotografía que circula en redes sociales muestra a Lewis Hamilton sentado junto a Shakira mientras la rodea con su brazo por la espalda. Shakira luce radiante con un top gris y muestra una sonrisa gigante, así como la cabellera ligeramente despeinada.

Shakira, Hamilton y amigos en el restaurante Parco de Bcn (4 de junio) pic.twitter.com/6GUNR77Xud — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) June 5, 2023

Las celebridades pasaron la noche en el restaurante japonés Parco con un grupo de amigos que incluyeron al cineasta Mustafa the Poet, el modelo Fai Khadra, la modelo Adriana Mora y el músico Daniel Caesar.

La fotografía desató decenas de comentarios en redes sociales y los internautas no tardaron en escribir que Shakira cambió un Twingo por un Mercedes, en alusión a la letra de su sesión 53 con Bizarrap.

Acabo de gritar fuerte. MisS Shakira dándola toooodaaaaa. Pero miren a ese mujeron con su hombre. El outfit, el despeine madre mia 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rV9fHJs2DO — _kay 🧸❤️‍🩹 (@28_Monster_28) June 4, 2023

El acercamiento entre Shakira y Lewis Hamilton comenzó tras la quinta carrera de la Fórmula 1, realizada en el Hard Rock Stadium de Miami, ciudad a donde se mudó la cantante. Después del evento, fueron captados en el mismo restaurante y días después pasearon en yate.

Shakira y Lewis Hamilton abordaron el yate frente a su mansión de $20 millones de dólares. El conductor de Mercedes ayudó a subir a la cantante, quien lució un conjunto violeta de crop top y minifalda.

El paseo fue muy familiar y Shakira llevó a sus hijos. Al viaje también se unió el esgrimista estadounidense Miles Chamley-Watson, uno de los amigos más cercanos de Hamilton.

Luego Shakira subió un video surfeando y Hamilton hizo lo mismo más tarde.

Sea una amistad floreciente o un nuevo romance, ambos la están pasando bien juntos y Shakira atraviesa una etapa lúcida.

Fue nombrada Mujer del Año por Billboard y, al recoger su premio, expresó: “Este ha sido un año de cambios sísmicos. He sentido más que nunca lo que significa ser mujer. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos y somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

“Llega un momento en el que una no depende de nadie para quererse o aceptarse tal cual es. No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo verdaderamente importante es que sigamos siendo fieles a nosotras mismas”, añadió ante una ola de aplausos y reconocimiento.