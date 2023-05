Shakira se mudó a Miami hace unas semanas y la ciudad le está dando la bienvenida con invitaciones a los eventos más exclusivos. Así fue como se presentó en la quinta carrera de la Fórmula 1 en su temporada 23, realizada en el Hard Rock Stadium.

La colombiana dio de qué hablar porque fue captada con Tom Cruise, quien la persiguió por varios metros. Pero este miércoles, la estrella colombiana fue captada por paparazzis mientras tomaba un paseo en bote por la costa de Miami, acompañada del piloto británico Lewis Hamilton y un grupo de amigos.

Shakira y Lewis Hamilton abordaron el yate frente a su mansión de $20 millones de dólares. El conductor de Mercedes ayudó a subir a la cantante, quien lució un conjunto violeta de crop top y minifalda.

Shakira, Lewis Hamilton/ Photo © 2023 Mega/The Grosby Group

El paseo fue muy familiar y Shakira llevó a sus hijos. Al viaje también se unió el esgrimista estadounidense Miles Chamley-Watson, uno de los amigos más cercanos de Hamilton.

El fin de semana, Shakira, de 46 años, y Lewis Hamilton, de 38 años, fueron captados en Cipriani, un restaurante de lujo, donde se relajaron después de la competición de Fórmula 1. El video muestra que la cantante fue a saludar al piloto a su mesa.

Tras los dos encuentros, los usuarios de redes sociales no han dejado de especular si estamos al inicio de un nuevo romance entre las celebridades o si simplemente son amigos. Lo cierto es que Shakira está disfrutando su nueva vida en Miami.

Lewis Hamilton ha sido relacionado sentimentalmente con la modelo brasileña Juliana Nalu, quien también estuvo este fin de semana en Miami. La joven anteriormente había salido con el rapero Kanye West.

Shakira se separó del futbolista Gerard Piqué luego de 12 años juntos. Comparten dos hijos, Sasha, de 8, y Milan, de 10. Gerard Piqué ahora sale con la joven Clara Chía, con quien le fue infiel a Shakira dentro de su propia casa.

El tabloide Daily Mail reporta que Shakira “se rió” de las recientes afirmaciones que aseguran que el actor Tom Cruise está interesado en salir con ella. “Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él”, dijo otra fuente a US Weekly.

Shakira fue nombrada Mujer del Año por Billboard y, al recoger su premio, expresó: “Este ha sido un año de cambios sísmicos. He sentido más que nunca lo que significa ser mujer. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos y somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

“Llega un momento en el que una no depende de nadie para quererse o aceptarse tal cual es. No importa tanto si alguien te es fiel o no, lo verdaderamente importante es que sigamos siendo fieles a nosotras mismas”, añadió ante una ola de aplausos y reconocimiento.