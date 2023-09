“Hello, Mr. Perfectly Fine. How is your heart after breaking mine?”. Esta línea de Mr. Perfectly Fine, escrita por Taylor Swift a Joe Jonas, resonó entre los fans después de que la cantante fuera vista con Sophie Turner en una noche de chicas en Nueva York.

Y es que al parecer Swift invitó a cenar a Turner poco después de que se confirmara el divorcio de la actriz con Jonas, después de casi cuatro años de casados.

Los paparazzis las captaron paseando del brazo en Nueva York, en medio de una salida de chicas en la madrugada en el restaurante de lujo Via Carota.

Ambas estrellas rompieron el internet tras viralizarse sus fotos debido a que las dos fueron parejas de Joe Jonas, Taylor como su ex novia de la adolescencia y Sophie como su exesposa y madre de sus dos hijas.

Su avistamiento sucede después de que se confirmara el divoricio de Jonas y Turner y después de múltiples rumores que aseguraron que la mala en la relación y la culpable del divorcio fue la actriz, incluso se le acusó de que ella no quería hacerse cargo de sus hijas y que prefería irse de fiesta.

¡Se juntan! Taylor Swift invita a cenar a Sophie Turner tras divorcio con Joe Jonas. Foto: The Grosby Group

Los fans defendieron a Sophie ya que se casó muy joven con Joe y ahora quiere y tiene el derecho de divertirse en soltería; también la defendieron de las afirmaciones que victimizaron a Joe como el esposo abandonado, que tiene que hacerse cargo de sus niñas solo, cuando realmente es su responsabilidad y no sólo de Sophie por ser mujer.

Si bien Joe Jonas ya se pronunció acerca de su separación durante un show, diciendo que ellos saben lo que sucedió y las razones que los llevaron al divoricio, Sophie se ha mantenido a bajo perfil, dedicándose a su nuevo proyecto en Londres y dejándose ver con sus amigas.

La historia de amor entre Taylor Swift y Joe Jonas

La historia entre Taylor Swift y Joe Jonas se remonta a hace más de 15 años, cuando ambos salieron románticamente y se convirtieron en la pareja adolescente del momento.

Como es su costumbre y una forma de superar sus experiencias, Taylor le escribió varias canciones a Jonas, muchas de ellas lanzadas a través del álbum Fearless y recientemente con las canciones del baúl de la regrabación del mismo álbum.

Mr. Perfectly Fine es una de esas canciones, en la que Tay le pregunta a él cómo se encuentra después de haberle roto el corazón al haberla terminado a través de una llamada telefónica de 25 segundos.

El romance de ambas celebridades inició en 2008 cuando ambos estaban experimentando la fama mundial, su relación se confirmó tras varias vistas juntas como los VMA’s de ese mismo año y la participación de lla en la película Jonas Brothers: The Concert Experience.

Hacia finales de año, Taylor le confirmó a Ellen DeGeneres que habían terminado y que Jonas rompió con ella por teléfono.

“Cuando encuentre a la persona adecuada para mí, será maravillosa y cuando mire a esa persona, ni siquiera podré recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años”, reveló Tay.

Si bien su romance no terminó bien, con el paso de los años ambos limaron sus asperezas, Taylor se hizo amiga de Joe en 2015 cuando fue novio de Gigi Hadid, y después Swift se hizo amiga de Sophie Turner tras haberse casado con su ex en 2019.

7 years ago, today, Taylor Swift visited London with Gigi Hadid, Joe Jonas and two more persons. pic.twitter.com/94pjZ7oRyU — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) June 29, 2022