Selena Gomez derrocha belleza con traje de baño negro en Italia

La cantante Selena Gomez fue fotografiada mientras paseaba a bordo de un lujoso yate en Positano, Italia, en compañía del productor de cine Andrea Iervolino.

La también actriz utilizó un traje de baño negro completo, con escote cuadrado, tirantes delgados, y aberturas a los lados para delinear su silueta y presumir sus piernas tonificadas.

El bañador que llevó durante el paseo es una creación de la marca Solkissed y se encuentra disponible a la venta en su tienda en línea, por 121 dólares.



Foto: Grosby Group

Gomez, de 30 años, le dio un toque de elegancia a su atuendo de playa con unas arracadas doradas.

Además, Selena amarró su cabello castaño oscuro en un chongo alto, pero se lo desamarró luego de sumergirse en el mar de Positano.

En el yate, la estrella de la serie Only Murders in the Building se divirtió con un grupo de amigos y fue vista nadando junto al productor Andrea Iervolino.

Selena Gomez y Iervolino trabajaron juntos en la película In Dubious Battle, en 2016, y desde entonces han sido captados juntos en varias ocasiones. Por su cumpleaños viajaron a Italia en 2019 y luego se les vio el año pasado.

Durante sus vacaciones, la estrella de la serie de Los hechiceros de Waverly Place aprovechó para dar un fuerte mensaje en contra del body shaming con un video en TikTok. Mientras se lucía con un traje de baño lila, la artista estadounidense movió sus labios mientras una voz afirmaba que no iba a sumir su panza, pues los vientres reales están regresando.

En abril pasado dio una declaración similar al declarar que no le importa cumplir con los estereotipos de belleza, pues las personas se quejan de cualquier manera y ella se siente perfecta como está.

Mira en la galería de la parte superior las mejores fotos de Selena Gomez.

