Selena Gomez irradia belleza con bikini estampado

La cantante Selena Gomez compartió en Instagram las nuevas imágenes de la sesión fotográfica que realizó para la nueva edición de la revista Vogue España.

La exestrella infantil de Disney lució su silueta al posar con un bikini estampado en colores otoñales, con un short de tiro alto y un top de escote recto, con tirantes delgados negros, con el que lució su esbelta silueta.

Gomez, de 28 años, maquilló su rostro en tonos rosados para para irradiar su belleza con un look natural, mientras su cabello castaño estaba cubierto con una mascada de color esmeralda.



La intérprete de Baila Conmigo compartió otras fotografías en Instagram en las que posó con un crop top con un traje a juego, una vestido corto traslúcido y otro largo vestido naranja con flores blancas.

Además, la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place mostró la portada de la edición de abril la revista Vogue España, en la que lució un look de Saint Laurent.

En una entrevista para la revista, Selena Gomez habló sobre la forma en la que enfrenta el haber sido diagnosticada con trastorno bipolar y lo que tuvo que hacer para lidiar con la ansiedad y el dolor durante la pandemia de Covid-19.

La intérprete de Same Old Love asegura que alejarse de las redes sociales es una forma de mantenerse saludable, pues contó que ya estaba cansada de leer “cosas horribles”.

Además, Selena confesó que en la industria de la música todavía hay muchas personas que no la toman en serio y eso la hace reconsiderar si debe seguir con su carrera como cantante.”Sentí que Lose You to Love Me era la mejor cansada que había lanzado pero para algunas personas todavía no fue suficiente", confesó.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Selena Gomez.

