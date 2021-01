Selena Gomez es una de las principales imágenes de la marca deportiva Puma, para la cual constantemente hace campañas publicitarias de sus últimos lanzamientos.

En esta ocasión, la cantante de 28 años lideró una sesión fotográfica en la cual apareció ataviada con ajustados leggings negros de cintura alta, un jersey holgado blanco con granjas negras y mangas de ¾.

Combinó el sencillo, pero glamuroso look con un par de sneakers deportivos blancas con detalles negros de la colección Cali.

Selena presumió su talento como modelo al posar sentada sobre cubos amarillos, con un rostro alegre y fresco.

Lució su cabello rizado alborotado, mientras que su cara se mostró definida por labial nude, sombras oscuras en los párpados, un definido cat eye y una base de maquillaje clara.

Mantuvo sus accesorios al mínimo sólo con un par de pendientes circulares.

La publicación, hecha en la cuenta oficial de Puma, se produce después de que Selena Gomez criticara a las grandes empresas dedicadas a las redes sociales de no “hacer nada” para detener la difusión falsa sobre las vacunas contra coronavirus y de la pandemia en general.

En Twitter, la celebridad de 28 años reaccionó a un segmento de la BBC dirigido por el director ejecutivo del Centro para la lucha contra el odio digital (CCDH) de Londres, Imi Ahmed, en el cual se hablaba de la mala gestión de información de empresas como Facebook.

Scientific disinformation has and will cost lives. @Facebook said they don’t allow lies about COVID and vaccines to be spread on their platforms. So how come all of this is still happening? Facebook is going to be responsible for thousands of deaths if they don’t take action now! https://t.co/IAtDpNT5Tt